Демократите бесни на Джил Байдън заради разкритията ѝ в новите ѝ мемоари

Подобно на Източното крило на Белия дом, на което е кръстена книгата ѝ, мемоарите на Джил Байдън бяха напълно разрушени. Не от администрацията на Тръмп, а от нейните собствени хора - демократите.

Негодуването на демократите срещу разказа на бившата първа дама за възходите и паденията по време на президентството на Байдън включва критики от нейния собствен бивш говорител и други служители на Белия дом.

Оплакванията относно "Изглед от Източното крило" - заглавие, което препраща към традиционното местоположение на офиса на първата дама, включват времевият прозорец на публикуване на книгата. В момента демократите се стремят да се съсредоточат върху междинните избори тази година.

Има и недоверие към твърденията ѝ за един от най-катастрофалните моменти от президентството на съпруга ѝ, когато той загуби нишката на мисълта си по време на телевизионен дебат с Доналд Тръмп, като изглежда е потвърдила слуховете за намаляващите когнитивни способности. Джил Байдън написа, че смята, че инсулт или свръхдоза лекарства може да са причина за това.

След дебата обаче тя поздравила Джо за "страхотната работа", казвайки "отговори на всеки въпрос, знаеше всички факти", преди да отидат в ресторант Waffle House в Атланта за снимка, което критиците посочват, че едва ли е реакция на съпруга, загрижена, че съпругът ѝ получава инсулт.

Реакцията ѝ беше разглеждана като част от усилията на вътрешния кръг на Байдън да прикрие недъга на президента

"Ако се опитвате да смените лентата, нали, не можете да направите това", каза пред CNN Майкъл ЛаРоса, нейният прессекретар в Белия дом от 2021 до 2022 г. "Две години по-късно пастата за зъби е извън тубата. Проблемът за нея е, че сега казва нещо съвсем различно. Това само ни кара да се запитаме, казвала ли е истината тогава или казва истината сега? За съжаление, тази книга е нанесла повече вреда, отколкото полза за нейния авторитет."

Андрю Бейтс, старши заместник-прессекретар в последната година от президентството на Байдън, каза пред The ​​Times:

"Имахме дълг да спечелим и не го направихме. Мисля за това през цялото време. Но не виждам защо този болезнен разговор за партията трябваше да бъде публично отворен отново точно сега."

Други фракции в Демократическата партия бяха също толкова остри

"Очевидно целта на тази книга е да разсее идеята, че тя е била част от прикриване на по-широките здравословни проблеми или когнитивен спад на Джо Байдън", каза Томи Витор, бивш говорител на Съвета за национална сигурност на президента Обама. "Значи, въпреки че сте си помислили, че съпругът ви е получил инсулт [на телевизионния дебат с Тръмп], сте отишли ​​на митинг, отишли ​​сте в Waffle House. Не сте искали да го заведете на лекар, ако сте си помислили, че е получил инсулт?", попита Витор в подкаста Pod Save America.

Неговият съводещ Джон Фавро, бивш директор на писането на речи на Обама, добави:

"Много хора си казват: "Оставете го, кого го е грижа, това е в миналото... [но] е подценяван фактор за това колко недоверчиви са демократите, че систематично са лъгали за състоянието на Байдън и в някои случаи все още лъжат."

Той обвини Джил Байдън, че продължава да "очерня" хората, като налага разказ, че объркването на съпруга ѝ по време на дебата е толкова нехарактерно за него, че тя го е сметнала за медицинска криза.

NewYorkPost цитира анонимен бивш служител на Байдън, който попита:

"Защо изтъкнахме, че е настинал, ако тя си е помислила, че е получил инсулт?"

Втори бивш служител каза пред вестника:

"Никой не е помислил, че е получил инсулт. Това е само в нейната глава. Това е било обсъждано и преразглеждано между служителите. Не смятахме, че има здравословен проблем, защото те са се придържали към графика."

Имаше критики и от левицата на партията

"Не мисля, че има желание да се преразглежда 2024 г. по какъвто и да е начин", каза Джо Каяцо, прогресивен стратег, пред The ​​Times. "Каквото и да направиха през 2024 г., това доведе до победата на Доналд Тръмп, така че просто не можем да повторим нищо подобно. Мисля, че много вътрешни хора и хора, свързани с 2024 г., биха искали да го преразгледат в опит да се реабилитират. Като цяло, обществеността, гласувала на общите избори и на първичните избори, не се интересува да говори за това. Знаем какво трябва да направим, за да спечелим: трябва да се срещнем с хората там, където са, трябва да говорим нормално и трябва да изложим дневен ред, който ще накара хората да живеят по-добре. Това е. Ако вървите по улицата и попитате десет души какво е важно за вас, независимо дали да се върнете назад към изборите през 2024 г. или да намалите цените на горивата, храната, жилищата, здравеопазването и грижите за децата, те ще изберат второто. Десет пъти от десет."