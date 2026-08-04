Патриарх Кирил с прозрение: Бог е помогнал на СССР да създаде ядрената бомба

Главата на Руската православна църква заяви, че огромният арсенал от ядрени оръжия на Кремъл е знак за Божията "благодат и милост". Патриарх Кирил, който нарече нападението срещу Украйна „свещена война“ срещу злото, изказа тези думи по време на богослужение в манастир близо до Саров – градът, в който Съветският съюз разработи първата си ядрена бомба, пише The Times.

Той заяви, че Бог е помогнал на Съветския съюз, в който атеизмът беше официална държавна политика, да създаде бомбата през 1949 г. в отговор на молитвите на Свети Серафим, руски мистик, починал през 1833 г.

"Създаването на това страховито оръжие в нашата страна и именно на това място не беше случайно; всичко това се случи в немалка степен благодарение на молитвите на нашия почитаем и богобоязлив отец Серафим от Саров", заяви Кирил.

Кирил, който беше на посещение в женски манастир, описа също така ядрените оръжия като „щит за Родината“, като заяви, че те са попречили на враговете на Русия да „унищожат“ Съветския съюз и да "поробят" неговия народ по време на Студената война.

Въпреки че проповядваше послание за мир, Свети Серафим е приет от Руската православна църква като духовен баща на руската ядрена програма. Известен като "чудотворецът от Саров", където се смята, че е прекарал 25 години като отшелник, вярващите твърдят, че той се е молил хиляда дни и нощи върху камък. Той е канонизиран през 1903 г.

Манастирът в Саров е затворен от съветските власти по време на антирелигиозната кампания на Москва през 20-те години на миналия век, а монасите са екзекутирани или изпратени в трудови лагери. Катедралата на града беше взривена от съветските власти през 1951 г., но беше възстановена по времето на президента Путин, който се определя като набожен християнин. Днес в Саров се намират руски ядрени изследователски съоръжения, а достъпът до града се контролира строго.

Кирил не посочи дали вярва, че Бог е имал роля в създаването на първата ядрена бомба в света от САЩ през 1945 г.

Кирил, за когото се твърди, че е бивш шпионин от КГБ и който е подложен на санкции от Великобритания, също така заяви, че на руските войници, които загиват в Украйна, греховете им ще бъдат простени от Бога. Той приключи службата си в манастира "Серафим-Дивеево" с молитва за Путин. Православният лидер по-рано е описвал дългото управление на руския президент като "Божие чудо".

Десетки дисидентски свещеници, които са се молили за мир в Украйна вместо за победа, са били наказани от Руската православна църква, която през 2023 г. постанови, че пацифизмът е ерес. Около 20 от тях са били лишавани от свещеническия сан, а поне 30 са напуснали църквата в знак на протест.

Въпреки това други руски православни свещеници са благословили редица оръжия, включително междуконтиненталните балистични ракети "Топол" и "Ярс", както и ядрени подводници, изтребители и танкове.

Църковна комисия препоръча през 2020 г. свещениците да запазват светената вода за войниците, а не за оръжия за масово унищожение. Влиятелен архиерей обаче заяви след началото на пълномащабната война на Кремъл в Украйна, че препоръките на комисията миришат на "толстоистки теоретизиране", препратка към Лев Толстой, пацифистът и автор на "Война и мир" - и са били отхвърлени.

Русия разполага с най-много ядрени оръжия от всички държави – 5 420 бойни глави, според базираната във Вашингтон организация "Асоциация за контрол над въоръженията". Според нейните оценки САЩ разполагат с 5 042.

Договорът "Нов старт" – последното останало споразумение за контрол над въоръженията между САЩ и Русия – изтече през февруари, което означава, че за първи път от 1972 г. насам няма официални ограничения за разполагането на ядрени оръжия от нито една от двете държави.