Американците не искат Робърт Кенеди-младши в администрацията на Тръмп

Американците са разединени по въпроса кой най-много искат да бъде изгонен от администрацията на Доналд Тръмп. Но един противоречив служител измества всички останали и това е министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши.

На въпроса кой избирателите биха изгонили от кабинета, ако бъдат принудени да вземат решение, 19% казват, че независимият кандидат за президент през 2024 г. ще оглави списъка им, според ново проучване на Daily Mail/JL Partners.

На второ място с непосредствена близост, с 15%, е военният министър Пийт Хегсет.

Но именно силното и ясно отхвърляне на програмата Make America Healthy Again (MAHA) осигури на Кенеди челната позиция в допитването.

И Хегсет, и Р. Ф. Кенеди-младши са сред най-противоречивите служители на администрацията, които бяха обект на критики, дори от членове на собствената си партия по време на съответните им процеси на утвърждаване.

Кенеди заради позицията му против ваксините, а Хегсет заради опита му като водещ на Fox News и относително ограничен трудов опит в сравнение с предшествениците му.

Някога съперник в кампанията на Тръмп, РФК-младши се оттегли от надпреварата и подкрепи президента миналото лято. След това беше избран да ръководи реформа в HHS (Health and Human Services, бел. ред.).

"Черната овца" Кенеди премина през труден процес на утвърждаване, тъй като демократите отблъснаха неговите антиваксинни конспирации и плановете му за пълно преосмисляне на програмата за обществено здраве в САЩ. Но те не можаха да направят много, за да спрат републиканците да утвърдят него и другите спорни кандидатури на Тръмп за кабинета.

Главният прокурор Пам Бонди, която заемаше същата роля за щата Флорида, преди да дойде във Вашингтон, за да поеме федералния пост, е на трето място сред най-необходимите, като 13% от 1013 анкетирани казват, че би била първият им избор.

На четвърто място с 11% са директорът на ФБР Каш Пател и министърът на образованието Линда Макмеън. Именно тя е сред най-мразените служители на администрацията, защото ролята ѝ не е била да ръководи агенцията, която е била натоварена да оглави, а да я разпусне изцяло.

Тръмп и Макмеън водят усилия за разпускане на Министерството на образованието и връщане на властта на щатите и образователните системи да оформят и регулират държавното образование.

В анкетата, проведена от 3 до 5 декември, само 8% от анкетираните са заявили, че биха искали Тръмп да уволни министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем – изненадваща статистика, като се има предвид, че агенцията ѝ е сред най-мразените от критиците на Тръмп.

Наричана "Ice Barbie“, бляскавата секретарка е била виждана при акции с Имиграционната и митническа служба (ICE) и Митническа и гранична защита (CBP) за залавяне на нелегални имигранти и депортирането им от САЩ.

Нейните ястребови стратегии дори накараха съюзниците на Тръмп да се обърнат срещу агенцията – включително подкастъра, подкрепящ MAGA, Джо Роган, който осъди акциите на паркингите на Home Depot и срещу чужденци, които не са престъпници.

Когато им е даден избор, 21% от американците са избрали да кажат, че не биха избрали да уволнят нито един от служителите на кабинета на Тръмп, изброени в анкетата.