Величие или обсесия: Центърът "Кенеди" вече ще се казва "Тръмп-Кенеди"

Центърът "Кенеди" ("The John F. Kennedy Center for the Performing Arts") ще бъде преименуван на "Тръмп-Кенеди", след като президентът Доналд Тръмп отстрани предишните членове на управителния съвет и ръководството, назначени от демократите, и се самоинсталира като председател.

Единодушното гласуване за промяната на името от страна на новия управителен съвет, подбран лично от Тръмп, идва след като президентът обяви през февруари, че е бил единодушно избран да оглави борда на културната институция във Вашингтон. Пълното ново наименование ще бъде Центърът за сценични изкуства "Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди" ("The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts"), потвърди вицепрезидентът по връзки с обществеността Рома Дарави.

Величие или обсесия?

"Току-що бях информирана, че изключително уважаваният управителен съвет на Центъра „Кенеди“, съставен от едни от най-успешните хора от цял свят, единодушно е гласувал той да бъде преименуван на Тръмп-Кенеди център заради невероятната работа, която президентът Тръмп свърши през последната година за спасяването на сградата. Не само по отношение на реконструкцията, но и финансово, както и за репутацията ѝ. Поздравления за президента Доналд Дж. Тръмп и също така за президента Кенеди - това ще бъде един наистина велик екип за дълго време напред", написа Левит.

Законността на решението обаче веднага беше оспорена.

"Центърът "Кенеди“ е жив мемориал на загинал президент и носи това име по силата на федерален закон. Той не може да бъде преименуван, точно както никой не може да преименува Мемориала на Линкълн", написа в X Джо Кенеди Трети - един от правнуците на Джон Ф. Кенеди и бивш конгресмен от Масачузетс.

Журналистката Мария Шрайвър, племенница на Джон Ф. Кенеди, също реагира остро.

"Отвъд всякакво разбиране е, че действащ президент се опитва да преименува този велик мемориал. Още по-абсурдно е да смята, че добавянето на собственото му име пред името на президента Кенеди е приемливо. Не е. Това не е достойно. Това не е смешно. Това е далеч под мащаба на тази длъжност. Направо е странно и обсесивно", написа тя.

След началото на втория си мандат през февруари Тръмп уволни президента на Центъра „Кенеди“ Дебора Рътър и назначи на нейно място Ричард Гренел — бивш посланик на САЩ в Германия по време на първата му администрация и настоящ пратеник за специални мисии.

Критиките на Тръмп

Тръмп неведнъж е критикувал Центъра "Кенеди" за програмиране, което според него е прекалено "woke".

"Край на драг шоутата и другата антиамериканска пропаганда - само най-доброто", написа той в Truth Social, когато обяви назначението на Гренел.

След поемането на контрола над Центъра "Кенеди" Шонда Раймс - ковчежник на организацията и назначена от президента Барак Обама - подаде оставка. Певицата Рене Флеминг се оттегли като артистичен съветник, а Бен Фолдс напусна поста си в Националния симфоничен оркестър в знак на протест.

На 7 декември Тръмп наруши дългогодишна традиция, като лично беше домакин на 48-ата церемония "Kennedy Center Honors". Отличени бяха Силвестър Сталоун, членовете на KISS Джийн Симънс, Пол Стенли и Питър Крис, певецът и актьор Майкъл Крауфорд, кънтри звездата Джордж Стрейт и диско иконата Глория Гейнър.

По време на вечерта Тръмп се пошегува, като нарече мястото център "Тръмп-Кенеди", след което добави: "Искам да кажа центъра "Кенеди“. Извинете. Това е ужасно неудобно."

Центърът "Кенеди" открива врати на 8 септември 1971 г. с гала спектакъл, включващ световната премиера на реквием в чест на президента Кенеди - произведение, поръчано на легендарния композитор и диригент Ленард Бърнстейн. Самият Кенеди е инициаторът на набирането на средства за проекта, първоначално известен като Националния културен център, преди да бъде преименуван в негова чест след убийството му, пише Variety.