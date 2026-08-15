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Огън и дим край Слънчев бряг: Четири пожарни се борят с пламъците

Към момента няма данни за пострадали хора

15.08.2026 | 19:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, съобщава БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност. На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.

Към момента няма данни за пострадали хора.

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На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района.

Пожарникарите продължават да гасят огъня.

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Тагове:

полицейски екипи пожарна пожар Слънчев бряг
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