Огън и дим край Слънчев бряг: Четири пожарни се борят с пламъците

Пожар гори в района на курортния комплекс Слънчев бряг, съобщава БТА. Огънят е обхванал сухи треви и ниска храстова растителност. На място са изпратени четири противопожарни автомобила и водоноска. В района има задимяване, духа силен източен вятър. В близост се намират жилищни комплекси и складови площи.

Към момента няма данни за пострадали хора.

На място има и полицейски екипи. По първоначална информация пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района.

Пожарникарите продължават да гасят огъня.