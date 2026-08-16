Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица е в Шумен днес

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристига в Шумен, съобщават от Варненската и Великопреславска митрополия.

В храма "Св. Три Светители" днес ще бъде отслужена света литургия, като светинята ще остане за поклонение в шуменския храм днес, 16 август.

На 17 август, понеделник, иконата ще бъде в университетската болница "Св. Марина" във Варна, откъдето ще бъде пренесена в Рилската света обител.

Светинята пристигна в България на 31 юли и бе посрещната на столичното летище "Васил Левски" от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.