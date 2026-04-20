Нова форма на траур в Русия: Вдовици си казват последно "сбогом" с убитите на фронта в Украйна

В Русия нова форма на дигитален траур набира скорост, според BBC News Russian. Вдовици и роднини на мъже, убити във войната в Украйна, се обръщат към изкуствения интелект, за да "вдъхнат живот на снимките си".

Използвайки стари снимки, сватбени снимки или селфита, генеративни инструменти създават кратки видеоклипове, в които починалите се движат, усмихват и понякога дори изговарят предварително написани думи.

Търсенето бързо доведе до появата на пазар

Все по-голям брой така наречени "невро-творци" вече предлагат да "върнат любимия човек, макар и само за минута", "създадат последно послание от съпруга/съпругата ви" или "анимират снимка на герой". Цените варират от няколкостотин до няколко хиляди рубли (от няколко до десетки долари), в зависимост от сложността, качеството на изходния материал и дължината на видеото.

Обикновено клиентите предоставят снимка (или понякога няколко) заедно с аудиозапис. Създателят въвежда материалите в леснодостъпни генеративни инструменти, след което ръчно усъвършенства резултата: премахва несъвършенства, добавя музика, субтитри, военни символи или предварително зададено послание.

Стилът на видеата варира значително. Някои се стремят да създадат почти документален ефект, с фини движения на главата и едва доловими усмивки. Други използват религиозни или тематични образи, или дори фантастични елементи: падналият мъж благодари на жена си, казва няколко прощални думи на децата си, обещава "винаги да бъде с тях" - и след това се изкачва по стълба към небето, превръщайки се в ангел.

BBC News Russian съобщи за няколко души, които са изградили бизнеса си около тази форма на дигитално "възкресение". Една от тях е 21-годишната Катя Джин (Екатерина Кирпичникова). Още преди пълномащабната война тя е печелела пари, произвеждайки съдържание за социалните медии и е участвала в платена кампания, насочена към Алексей Навални.

Съпругът ѝ - също онлайн предприемач - отива на фронта и сега е в неизвестност. Оставена сама с едногодишното им дете, Джин сега създава генерирано от изкуствен интелект съдържание, което често се фокусира върху образа на всеотдайна съпруга, чакаща завръщането на съпруга си.

Проект, наречен "Видео сбогом", стартиран през 2023 г., предлага генерирани от изкуствен интелект клипове, базирани на снимки, видеоклипове и гласови съобщения на починалите. Проектът има за цел да помогне за "взимането на сбогом, което никога не е било изказано". Според създателите му, повечето от клиентите му са семейства на военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си дълг в Украйна. Цените варират от 1300 до 10 000 рубли (17–133 долара).

Друга създателка, известна като Алияна, казва, че е започнала да прави "прощални видеоклипове", след като брат ѝ е убит във войната. В началото е работила безплатно. Но сега се твърди, че печели до 55 000 рубли (730 долара) на ден.

Друга създателка, Уляна Лебед, казва пред BBC News Russian, че обработва между 40 и 50 снимки на ден.

Някои клиенти се връщат, за да поръчат допълнителни видеоклипове - по случай годишнини или рождени дни на починалите

Повечето от тези "невро-създатели" са жени.

Много от тях казват, че споделят подобен опит с клиентите си: те също имат съпрузи, братя или други близки роднини, които се бият на фронтовата линия, изчезнали, ранени или мъртви.

С нарастването на интереса към генерирани от изкуствен интелект видеоклипове и военни действия, някои създатели разширяват бизнеса си отвъд персонализираните клипове, предлагайки обучение и продавайки шаблони, за да помогнат на други сами да генерират подобно съдържание.