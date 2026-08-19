Организацията на обединените нации вече не е "годна за изпълнение на задачите си“ и е изложена на риск от разпадане, заяви един от високопоставените служители на организацията.

Матиас Шмале, ръководител на мисията на ООН в Украйна, отбеляза, че Владимир Путин може безнаказано да нарушава Устава на международната организация в Украйна.

Русия остава постоянен член на Съвета за сигурност на ООН - органа, натоварен със задачата да поддържа международния мир и сигурност и разполага с право на вето.

"Анахронизъм е, че имаме управителен орган, какъвто е Съвета за сигурност, в който петима членове The Telegraph.

"Украйна е пример за това - един от тези членове [на Съвета за сигурност] нарушава нормите, които ние отстояваме, и същевременно може да използва правото си на вето, за да избегне отговорност", каза още представителят и добави:

"Това показва, че вече не сме годни за изпълнение на задачите си. В не толкова далечно бъдеще може да станем свидетели на разпадането на това, което имаме в момента“.

Необходима е реформа

Шмале, ветеран с 30-годишен опит в хуманитарната дейност, който изпълнява функциите на личен представител на генералния секретар на ООН в Украйна, заяви, че е необходима фундаментална реформа в организацията, за да се избегне подобен срив.

Той предложи да се предоставят по-големи правомощия за вземане на решения на други държави или да се отнеме правото на вето на петте постоянни членки на Съвета за сигурност: Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ.

Настоящите усилия за реформиране на ООН се основават на "Пакт за бъдещето“, знаково споразумение, прието от всички 193 държави членки през 2024 година.

Споразумението, което очертава 56 конкретни ангажимента за справяне със съвременните рискове, включва мерки за реформиране на Съвета за сигурност, насочени по-специално към историческото недостатъчно представителство на африканските държави.

"Необходима е фундаментална реформа по отношение на управлението, мироопазването и политическите аспекти. Ако имахме възможност да преосмислим този модел, със сигурност бих сметнал за погрешно да се предоставят права на вето или статут на постоянен член на избрана група държави", на мнение е Шмале.

Русия нарушава правилата

Опитният миротворец призна, че ООН трябва "да действа изключително предпазливо, тъй като сме инструмент на държавите членки и те определят курса“, но въпреки това подчерта, че е "напълно ясно“, че Русия нарушава Устава на ООН, като продължава войната си срещу Украйна.

"Трябва да погледнем истината в очите: постоянен член на нашия Съвет за сигурност е започнал тази война и по доказан начин пренебрегва международното хуманитарно право", каза експертът.

Шмале посочи по-конкретно насочването на руски удари към енергийната инфраструктура на Украйна, умишлените нападения срещу цивилни граждани и така наречените "сафарита с дронове“ - системните и целенасочени атаки с управляеми дронове срещу мирното население.

Южният украински град Херсон отдавна е обект на безразборни атаки, като руски командири са обвинявани, че насочват ударите с цел обучение на нови оператори на дронове.

На кадри от 4 август се вижда как 52-годишен търговец на зеленчуци е преследван и тежко ранен от руски дрон на открит пазар в квартал "Таврийски“ в северната част на Херсон.

Шмале коментира записите и каза, че това е "доказателство за сериозни нарушения на международното хуманитарно право“ и че руските военни проявяват пълно пренебрежение към живота на цивилните“.