Пожарите продължават: Извънредно положение и евакуация в Бела Църква, Сърбия

Щабът за извънредни ситуации на община Бела Църква обяви извънредно положение в част от територията на общината - квартал Труино, както и селата Кайтасово и Гребенац, заради избухналия голям пожар в частта на Делиблатската пясъчна пустиня.

Огънят застрашава сигурността на хората, имуществото и околната среда.

Разпоредено е да бъдат предприети всички необходими мерки за защита в съответствие с указанията на компетентните органи, съобщиха от общината.

Пожарът в Делиблатската пясъчна пустиня е обхванал повече от 3500 хектара.

Припомняме, че през миналия уикенд репортери на медията са установили на място, че е затворен участък от пътя Ковин – Бела Църква, в отсечката между Гай и Кайтасово.

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Пожарът е видим дори от околните градове.

Жителите на Гребенац са започнали да се евакуират, а електрозахранването в Кайташово е прекъснато. Пожарникари и други компетентни служби са на терен и се опитват да овладеят огнената стихия.

Сръбският министър на земеделието Драган Гламочич заяви, че пожарите в страната като цяло са под контрол. В гасенето на огъня в Делиблатската пясъчница се е включил и руски самолет “Илюшин“ с голям капацитет за пренасяне на вода, пише БГНЕС.