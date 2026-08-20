Турция отново повдигна спора с Гърция: Анкара потвърди „сивите зони“ в Егейско море

Турското министерство на отбраната потвърди в четвъртък твърденията на Анкара за "сиви зони" в Егейско море в отговор на новата рамка за пространствено планиране на Гърция за проекти за възобновяема енергия, пише "Катимерини".

В изявление министерството заяви, че гръцкият план, който влезе в сила в сряда след министерско решение на министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру, "няма да има правни последици“ за Турция и няма да повлияе на позицията на Анкара.

Подкрепяйки коментарите, направени от говорителя на турското външно министерство Онджу Кечели в сряда, Министерството на отбраната заяви, че планът включва географски обекти, "чийто суверенитет не е прехвърлен на Гърция чрез международни споразумения".

Министерството на отбраната заяви в четвъртък, че Турция остава решена да защитава своите "права, интереси и опасения в Егейско море" съгласно международното право.

Последният обмен идва дни след като Турция публикува два спорни президентски указа за създаване на морски паркове в северната част на Егейско море и Източното Средиземноморие.

Събитията бележат по-нататъшно отклонение от периода на относително спокойни гръцко-турски отношения и духа на Атинската декларация, подписана от двете страни.