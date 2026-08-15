Ердоган: Присъединяването към Европейския съюз не е приоритет за Турция

Членството в Европейския съюз не е приоритет за Анкара; самата Европа би загубила, ако републиката не бъде приета, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за катарската телевизия "Ал Джазира".
"Присъединяването към Европейския съюз (ЕС) не е наш приоритет и Европа ще бъде губещата, ако Турция не се присъедини към общността", каза турският лидер.
Според него европейските страни не демонстрират желание да интегрират републиката.
"Европа, очевидно, не желае да включи Турция в Европейския съюз", добави Ердоган.
#NEWS | 🇹🇷 🇪🇺 — Turkish President Erdoğan says "Europe does not appear willing to admit Türkiye into the European Union"
Erdoğan further added that joining the European Union "is not our priority", and Europe would be the one that "loses out from Türkiye not joining". pic.twitter.com/QwRAXdWDot— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 15, 2026
Ердоган каза още, че планира скоро да посети Сирия.
"Ще посетя Сирия в следващия период", каза турският лидер.
Ердоган не уточни целта на планираното си посещение. Той подчерта, че Анкара възнамерява да предостави всестранна подкрепа на своя съсед.
"Сирия няма да бъде оставена сама; ще направим всичко възможно, за да поддържаме нейната стабилност", отбеляза Ердоган.
Турция официално кандидатства за членство в Европейския съюз през 1987 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.