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Ердоган: Присъединяването към Европейския съюз не е приоритет за Турция

Сирия няма да бъде оставена сама

15.08.2026 | 19:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Членството в Европейския съюз не е приоритет за Анкара; самата Европа би загубила, ако републиката не бъде приета, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за катарската телевизия "Ал Джазира".

"Присъединяването към Европейския съюз (ЕС) не е наш приоритет и Европа ще бъде губещата, ако Турция не се присъедини към общността", каза турският лидер.

Според него европейските страни не демонстрират желание да интегрират републиката.

"Европа, очевидно, не желае да включи Турция в Европейския съюз", добави Ердоган.

Ердоган каза още, че планира скоро да посети Сирия.

"Ще посетя Сирия в следващия период", каза турският лидер.

Ердоган не уточни целта на планираното си посещение. Той подчерта, че Анкара възнамерява да предостави всестранна подкрепа на своя съсед.

"Сирия няма да бъде оставена сама; ще направим всичко възможно, за да поддържаме нейната стабилност", отбеляза Ердоган.

Турция официално кандидатства за членство в Европейския съюз през 1987 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г.

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