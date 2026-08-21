Отне почти четири години, но германските следователи най-накрая затварят кръга около някои от хората, които държат отговорни за взривяването на подводните газопроводи "Северен поток" 1 и 2 от Русия през 2022 г.

В понеделник Володимир Журавлев, украински инструктор по гмуркане, беше арестуван в хърватския крайбрежен град Пула. Той беше там, за да работи като консултант по "Змийския остров" - филм с участието на Шон Пен, Ейдриън Броуди и българката Мария Бакалова, режисиран от Дъг Лиман, известен с трилърите за Джейсън Борн. Филмът трябваше да драматизира саботажа на "Северен поток", предполагаемото престъпление, за което Журавлев беше задържан. Той ще бъде екстрадиран в Германия.

След два месеца предполагаемият му съучастник Сергий Кузнецов, бивш контраразузнавателен служител в украинската служба за сигурност, ще бъде съден в Хамбург. Той е обвинен във военни престъпления, които включват разрушаване на сграда и нападение върху гражданска собственост.

Четири думи в съобщението на германския федерален прокурор за обвиненията срещу Кузнецов предвещават света на политическия дискомфорт, който очаква както Германия, така и Украйна: твърди се, че е действал im Auftrag staatlicher Stellen по нареждане на държавните власти.

Ако това изключително чувствително твърдение бъде доказано, германското правителство ще трябва да обясни защо продължава да прехвърля приблизително еквивалента на годишния бюджет на министерството на транспорта на страна, която е взривила централен елемент от енергийната си инфраструктура.

Последствията биха се разпростирали далеч отвъд Германия. Отношенията между Берлин и Киев рядко са били лесни, но през последните няколко години те са били опорната точка на западната подкрепа за Украйна.

След завръщането на президента Тръмп в Белия дом миналата година, Германия пое от Америка ролята на най-големия източник на двустранна помощ за Украйна в абсолютни стойности. През последните 20 месеца тя дари въоръжение на стойност най-малко 12 милиарда евро и се ангажира с пакет от 23 милиарда евро през следващите две години. Докато Берлин някога се колебаеше дали да изпрати шепа танкове и гаубици, сега финансира разработването на украинските дронове с голям обсег.

Опитът за атака с дрон срещу украински транспортен самолет на летище Лайпциг този месец само подчерта ролята на Германия като логистичен център за потока от боеприпаси към Украйна, който е втори след този на Полша.

Това споразумение е двупосочна улица. Разрастващата се оръжейна индустрия на Германия е дълбоко преплетена с украинската

Германските генерали и ръководители на отбранителната промишленост получават не само подробна и класифицирана обратна връзка за работата на оръжията си, но и ценни технологии, разработени от украинците. Украинската армия споделя данни от бойното поле от своята система за командване и контрол "Делта" и своя комплект за насочване с изкуствен интелект "Авенджър" с германските въоръжени сили.

Съвместните производствени сделки са в изобилие, особено за дронове и основния софтуер. Fire Point, производителят на някои от най-ефективните дронове и ракети за дълбоки удари в Украйна, води преговори с няколко германски компании за евентуално сътрудничество.

Всичко това означава, че съдебната и интензивната обществена проверка на това каква роля, ако има такава, е играла украинската държава в бомбардировките срещу "Северен поток" ще бъде изключително трудна и за двете страни.

Президентът Зеленски и неговото правителство винаги са отричали да имат нещо общо с атаката. И все пак доказателствата за противното се трупат, както е документирано от журналиста Боян Панчевски в неотдавнашната му книга "Конспирацията "Северен поток".

Ако съдът в Хамбург установи, че Кузнецов и неговите съучастници са действали по официална заповед, това ще засили позициите на онези в Германия, които твърдят, че страната им ненужно се противопоставя на Русия от името на държава, извършила военен акт срещу артериален маршрут за внос на газ.

Ако това би било проблематично за Киев, то би било наистина мъчително за управляващата коалиция в Берлин, която трябва да балансира между осигуряването на видимо правосъдие и поддържането на общественото съгласие за политиката на Германия спрямо Украйна.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", която води кампания за прекратяване на всякаква помощ за Украйна и незабавно възстановяване на връзките с Русия, би използвала безмилостно ситуацията и би обвинила правителството в безразсъдно увреждане на основни национални интереси в областта на енергетиката и геополитическата сигурност.

Германия е в риск спрямо своите съседи

Швеция и Дания бързо приключиха разследванията си за бомбените атентати, които се случиха в съответните им изключителни икономически зони, без публично да идентифицират заподозрени.

Полша, която категорично се противопоставяше на проекта "Северен поток" от самото му начало, беше близо до пълно одобрение на атаката. Миналия октомври съд във Варшава отказа да екстрадира Журавльов в Германия, като издаде извънредно решение, че тръбопроводът е бил легитимна цел в контекста на отбранителната война на Украйна. Това е в съответствие с мълчаливото мнение, широко разпространено в Полша и няколко други държави от източния фланг на НАТО, че украинските саботьори, които ограбват руски активи в Балтийско и Средиземно море, по същество вършат Божията работа и успех на тях.

За Германия нито един от тези подходи не беше наистина жизнеспособен вариант. Фиксацията на страната върху надлежния съдебен процес изключваше всеки опит да се замита въпросът под килима. Пацифистките и русофилските течения в общественото ѝ мнение биха наказали всеки политически лидер, който се опита да докаже, че бомбардировките са били оправдани.

Оставаше само това дълго, мъчително разследване, което е на път да влезе в мъчителен последен акт.