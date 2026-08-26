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Тенденциите, които превзеха лято 2026

Ето кое е хит

26.08.2026 | 21:04 ч. 0
Снимка: iStock/Epitavi

Снимка: iStock/Epitavi

Това лято определено предложи много нови тенденции в света на модата и красотата. И дори към края си - сезонът не спира да ни изненадва. Кои трендове превзеха лятото и стават все по-актуални през остатъка от топлия сезон? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Впити, къси тениски
В последно време овърсайз модата беше навсякъде. Но през това лято има промяна, особено що се отнася до тениските. Преди бяха хит широките и дълги такива. А сега се завърнаха - късите, изрязани, впити по тялото, тесни блузки итениски. Те бяха голям хит в началото на века и са част от Y2K модата. Парис Хилтън и Бритни Спиърс ги обожаваха. Обикновено са с надписи или малки картинки. Комбинирайте ги с макси поли или широки панталони, дънки - за повече ефект. Може и с къси поли и гащета.

Медальони с талисман
Тук пък виждаме обратното - макси модата е на почит. Елегантните, тънки и къси колиета сега не са голям хит. А през това лято залагаме основно на гердани с дълги, масивни верижки. Медальоните, които завършват с талисман, са много популярни. Може да става дума за мида, гребен, геометрични форми, животинки и т.н. С тях сте индивидуалисти, показвате своя стил, изразявате какво харесвате и правите впечатление.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net

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