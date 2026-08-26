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Калъм Търнър вече иска дете от Дуа Липа

Скоро сключиха брак

26.08.2026 | 21:36 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Калъм Търнър призна, че вече иска деца от Дуа Липа.

36-годишният актьор е готов да създаде свое семейство. Това е приоритет за него.

Той и 31-годишната певица сключиха брак през май.

От "Esquire UK" го питат за плановете му за следващото десетилетие. "Повече от същото. Семейство", отвръща актьорът.

Питат Калъм още дали семейството е приоритет за него.

"Очевидно, да, аз съм на 36 г. Бих желал да имам семейство и да отгледам няколко деца", казва още актьорът.

Още за двойката и плановете четете в teenproblem.net

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