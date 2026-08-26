Калъм Търнър вече иска дете от Дуа Липа

Калъм Търнър призна, че вече иска деца от Дуа Липа.
36-годишният актьор е готов да създаде свое семейство. Това е приоритет за него.
Той и 31-годишната певица сключиха брак през май.
От "Esquire UK" го питат за плановете му за следващото десетилетие. "Повече от същото. Семейство", отвръща актьорът.
Питат Калъм още дали семейството е приоритет за него.
"Очевидно, да, аз съм на 36 г. Бих желал да имам семейство и да отгледам няколко деца", казва още актьорът.
Още за двойката и плановете четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.