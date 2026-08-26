Само няколко дни след като Русия заплаши да предприеме ответни мерки срещу Великобритания за доставката на дронове с експлозиви на Киев и въпреки ракетните удари на Кремъл по цяла Украйна, министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнъм се противопостави на Москва, като лично донесе в обсадената демократична държава чертежи за сглобяване на крилати ракети с голям обсег.

Бърнъм кацна в Украйна в Деня на независимостта на страната, носейки планове за съвместно производство от страна на Киев на най-модерните крилати ракети с голям обсег Storm Shadow, разработени съвместно от Великобритания и Франция, пише Forbes.

Новият министър-председател заяви в изявление пред медиите, че украински и френски експерти по отбранителни технологии ще "създадат местни сглобяващи линии в Украйна" за ракетата, способна да пробива бункери.

Широко отбелязаното пристигане на Бърнъм в Украйна дойде веднага след като руското посолство във Великобритания отправи зловеща, но неясна заплаха към цяла Великобритания.

Кремъл нарича украинските борци за демократична свобода и техния избран от народа еврейски президент Володимир Зеленски "неонацисти", въпреки че именно Русия е тази, която възроди военните стратегии и масовите бомбардировки на цивилни, катедрали и синагоги, които Третия Райх бе въвел по време на своите разрушителни инвазии в цяла Европа.

"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря", добавиха пратениците на Владимир Путин в Лондон.

Питър Дикинсън, водещ изследовател на конфликта в Украйна, както и на конкуриращите се оръжейни технологии, военни стратегии и политически системи на демократична Украйна и автократична Русия, ми каза в интервю, че новата заплаха е част от дългогодишната хибридна война на Москва срещу поддръжниците на Украйна в цяла Европа.

Тази "сенчеста война", казва той, включва изпращането от Кремъл на дрон, натъпкан с експлозиви, към летище в Източна Германия, в близост до военни самолети на НАТО и Украйна, изстрелването на крилата ракета на 90 километра в полска територия, както и заговор за убийството на американец на полска територия.

Американските разузнавателни агенции, каза ми той, дори са предсказали, че Русия може да предприеме ограничена въоръжена атака срещу държава от НАТО някъде през тази година.

Всички тези актове на агресия, казва той, са насочени към разединяване на НАТО, без да се предизвиква пълномащабна война с алианса.

"Ескалация към по-пряка военна агресия остава малко вероятна", прогнозира той.

Без решителен отговор от страна на Запада на сянковата война на Русия, казва той, Москва неминуемо ще продължи да засилва провокациите си срещу НАТО.

Предизвикателната среща на министър-председателя Бърнъм със Зеленски и помощта му за Украйна при производството на флотилии от ракети „Сторм Шейд“, които могат да поразят цели дълбоко в руска територия, подчертават „непоколебимата ангажираност на Великобритания към Украйна“, заяви Бърнъм.

Изключително популярният министър-председател добави, че насърчава създаването на британско-френска "Коалиция на желаещите" в областта на отбраната, "за да се гарантира дългосрочната сигурност на Украйна", и "отпуска 25 милиарда лири финансиране, включително 16 милиарда лири военна помощ и 5,6 милиарда лири невоенна подкрепа".

Питър Дикинсън, учен с глобално влияние в "Атлантическия съвет" – един от водещите центрове за стратегически изследвания в областта на отбраната и дипломацията във Вашингтон, ми каза, че Москва е насочила много от своите хибридни военни маневри срещу Великобритания, която в коридорите на властта в Кремъл се представя като "обществен враг номер 1".

"Руската враждебност към Великобритания и подозрителността към нея датират от имперското съперничество през XIX век, когато руската експанзия в Централна Азия приближаваше царската империя все по-близо до границите на Британска Индия. През цялата тази епоха Великобритания и Русия се впуснаха в сложна надпревара за империя и влияние, включваща военни, дипломатически и търговски елементи, която в британската история стана известна като "Голямата игра"."

Това, добавя той, „е основата на дълбокото недоверие и демонизирането на Великобритания от страна на съвременна Русия, която често се представя в кремълската пропаганда като интригантския мозък зад всички нещастия на Русия.“

На украинския фронт, казва той, Русия „по никакъв начин не може да признае, че е победена военно от украинците.“

"Ето защо от гледна точка на Кремъл е изключително полезно да се хвърля вината за всичко върху британците и да се твърди, че Русия всъщност е във война с Великобритания и други западни сили. Като сочи с пръст към Великобритания и обвинява Лондон, че организира атаки на територията на Русия, Путин може да отвлече вниманието от неудобната реалност, че Украйна все повече е способна да пренесе инвазията на руска територия."

Следващите ходове на Москва за засилване на скритата ѝ война срещу Великобритания,

прогнозира той, биха могли да включват „повече саботажни действия, насочени срещу британската инфраструктура и обекти, свързани с подкрепата за Украйна, както и повече целенасочени убийства“.

Президентът Путин, някогашен майстор на хитростите в КГБ, има дълга история на изпращане на организирани от държавата отряди от убийци във Великобритания, за да елиминира онези, считани за "врагове на държавата".

Британският парламент възложи обширно разследване на следената от целия свят смърт на Александър Литвиненко – дългогодишен критик на Путин, на когото беше предоставено убежище във Великобритания и който по-късно почина в мъки, след като беше отровен от двама руски агенти с радиоактивния елемент полоний.

Британските следователи, които успяха да проследят радиоактивното вещество чак до руски самолет, превозващ заподозрените убийци по време на полет от Москва до Лондон, установиха също, че полоният е бил произведен в руски ядрен реактор, контролиран от държавата, и след това е бил поднесен на жертвата чрез отровен чай.

Британският екип от следователи съобщи, че убийството, организирано от Кремъл, най-вероятно е било лично одобрено от президента Путин.

Макар че висшите кремълски функционери са били водещи в света по отношение на ликвидирането на враговете си в Русия и по целия свят, поне от комунистическата революция през 1917 г. насам, Путин е надминал всички свои съветско-руски предшественици по отношение на изпращането на екипи от наемни убийци, които да ликвидират продемократични активисти и други политически противници чрез екзотични отрови, казва Елена Гросфелд – изтъкнат експерт по руските разузнавателни операции в Кингс Колидж Лондон, която е писала обширно по темата.

Най-известните критици на Путин са подложени на смърт чрез суперотрови, контролирани изключително в най-висшите кръгове на властта, включително президента и най-близките му военни и служби за сигурност, каза тя в по-ранно интервю.

Използването на специализирани, усъвършенствани от държавата отрови, като разпадащия се полоний, изпраща мощно послание, че Кремъл е създал този инструмент на терора – послание, което е ясно за дисидентите в цяла Русия и за правителствените лидери по целия свят, казва тя.

След като Кремъл изпрати още една група наемни убийци във Великобритания, за да ликвидира бившия руски разузнавач Сергей Скрипал със забраненото химическо оръжие "Новичок", разработено в Съветския съюз, Киър Стармър, тогавашен министър-председател на Великобритания, заяви, че "самият президент Путин е одобрил операцията по отравянето на Скрипалови със смъртоносния нервно-паралитичен агент "Новичок"."

След като експулсира група руски дипломати от Обединеното кралство и наложи санкции срещу ГРУ, руската военноразведъчна организация, Стармър, юрист с образование в Оксфорд, заяви:

"Обединеното кралство винаги ще се противопоставя на бруталния режим на Путин и ще разобличава неговата убийствена машина такава, каквато е. Днешните санкции“, добави той, „са най-новата стъпка в нашата непоколебима защита на европейската сигурност."

Ученият Питър Дикинсън каза, че с последните си заплахи Москва цели да разпространи страх сред цялото британско население.

"Изглежда, че основната цел е да се сплаши и повлияе на британското обществено мнение срещу продължаващата подкрепа за Украйна, като се внушава, че тази подкрепа ще изложи британците на опасност. Русия, добавя той, "се опитва да даде да се разбере, че това може да доведе до болезнени последствия. Москва бързо засилва хибридната си война срещу Великобритания и други съюзници от НАТО. През последните няколко месеца се наблюдава рязко увеличение на броя на инцидентите, а Русия става все по-дръзка. Моделът е ясен и това е модел на ескалация. Всеки нов инцидент е тест", добавя той. "Русия наблюдава, за да види как ще реагира НАТО."