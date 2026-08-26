Русия натиска Европа с хибридни атаки, отговорът остава неясен

Русия разширява кампанията си от хибридни атаки срещу държави, които доставят оръжие и средства на Киев, и завари Европа без план за ответни действия. От кибератаки до въоръжени дронове и мистериозни случаи на палежи – напрежението нараства по целия континент, докато войната в Украйна се готви да навлезе в петата си зима. Точно този месец Полша заяви, че е предотвратила опит за покушение срещу американски гражданин с украински произход, поръчано от Русия, докато Естония обвини Москва, че стои зад пожар в завод за безпилотни летателни апарати. Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че отговорните за хибридните атаки „ще платят цената“, след като на летището в Лайпциг, близо до украински товарен самолет, беше открит безпилотен летателен апарат, натоварен с експлозиви, което породи спекулации, че Москва е замесена в опита за атака, пише Bloomberg.

На фона на засилените саботажни действия директорът на ЦРУ Джон Ратклиф замина за Русия за срещи във вторник, според хора, запознати с въпроса. Не беше ясно какъв е бил предметът на разговорите. Централното разузнавателно управление отказа да коментира.

Европейските официални лица от месеци очакват, че Русия може да ескалира агресивната си кампания срещу континента. Но блокът все още не е променил своята фундаментално отбранителна позиция, според хора, запознати с начина, по който институциите оценяват външните заплахи, които говориха при условие за анонимност.

Това вероятно е насърчило Москва да проучи докъде може да стигне в опитите си да сплаши и изтощи западните съюзници, докато продължава да е въвлечена във война на изтощение с Украйна.

"Реакциите на НАТО, на европейско и национално ниво до голяма степен са били реактивни и отбранителни", заяви Агния Григас, извънреден сътрудник в Атлантическия съвет във Вилнюс. "Те се съсредоточиха върху откриването и противодействието на отделни провокации, но не са успели да създадат история на ефективно възпиране, като последователно разубеждават Москва да ги продължава или ескалира."

Тази липса на готовност идва в момент, когато Европа пое основната роля в подкрепата на Украйна, след като САЩ се оттеглиха от континента. Макар клаузата за взаимна отбрана на НАТО да задължава държавите-членки да си помагат взаимно в случай на нападение, предполагаемите действия на Русия досега не са достигнали прага, който би предизвикал такава реакция.

Москва все повече разчита на вербуване чрез социалните медии за извършване на палежи или други саботажни атаки,

след като след нахлуването в Украйна бяха изгонени голям брой нейни дипломати.

Двама украински граждани бяха осъдени на лишаване от свобода във Великобритания през юни, след като журито ги призна за виновни в заговор за извършване на палежи на автомобил и имущество, свързани с тогавашния министър-председател Киър Стармър. Прокуратурата заяви по време на съдебния процес, че един от извършителите е бил вербуван онлайн от рускоговорящ потребител на Telegram.

Литовският главен прокурор Нида Груnskiene заяви миналата седмица, че атаката с дрон в Германия има „връзки“ с текущо разследване на опит за взривяване на колет в товарен самолет на DHL през 2024 г. Литва е повдигнала обвинения срещу петима души за опита за саботаж, които според твърденията са били наети от руското военно разузнаване.

Макар Германия да не е посочила Русия като стоищ зад въоръжения дрон или неотдавнашното откриване на скривалище с оръжия в покрайнините на Берлин, редица разследващи медийни репортажи сочат с пръст към Москва. Това допълнително подсили новите предупреждения, че най-голямата икономика в Европа трябва да се справи с новите измерения на асиметричните рискове. Има индикации, че руските разузнавателни и служби за сигурност проучват операции за хибридна война срещу балтийските държави и Полша, както служител на разузнаването заяви пред Bloomberg по-рано този месец. Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че Москва обмисля потенциална операция под фалшив флаг, използвайки пленени украински дронове за удари по критична инфраструктура в Балтийския регион.

Някои членове на Европейския съюз призоваха блока да реагира, като приеме санкциите, които досега бяха блокирани, включително конфискация на активи, забрана за транспортиране на руски втечнен природен газ и ограничаване на визите, според лица, запознати с въпроса. ЕС подготвя още един пакет от санкции срещу стотици физически лица и юридически лица, който планира да приеме през есента, казаха те, говорейки при условие за анонимност. Но тъй като предишните подобни мерки не успяха да възпрат Москва, е малко вероятно да успеят сега.

"Русия е готова да използва кинетични средства, защото досега не е успяла да възпрепятства подкрепата за Украйна", заяви Марек Кохв, ръководител на програмата за сигурност и устойчивост в Международния център за отбрана и сигурност в Талин. "Това е пряко свързано с това как се представя Русия на фронта."

Членовете на НАТО обещаха военна помощ за Украйна в размер на 80 милиарда долара за 2026 г. и "поне същите нива" през 2027 г. по време на юлската среща на върха на алианса в Анкара. Парите идват предимно от Европа.

Премиерът на Великобритания Анди Бърнам предаде на Киев чертежи на крилати ракети по време на посещението си в понеделник. Той също така сравни борбата на Украйна с британската съпротива срещу нацистите по време на Втората световна война, което предизвика реакция от страна на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

В изявлението си пред репортери в понеделник той обвини Великобритания, че „методично и редовно налива масло в огъня“ и "методично и редовно замисля заговори, за да попречи на какъвто и да е напредък в мирния процес".

Русия също така предупреди, че Великобритания ще понесе "последствия, за които ще трябва да отговаря", след като се появиха съобщения, че Киев е използвал дронове, произведени от британски компании, за нанасяне на удари на руска територия.

Този месец естонските власти заявиха, че разследват руско участие в пожар в Milrem Robotics – производител на дронове, който доставя за Украйна. Латвийска благотворителна организация за Украйна съобщи, че миналия месец складът ѝ е бил обект на умишлен палеж.