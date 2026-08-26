Руската блокада може да остави 20% от украинските земи незасети

Блокадата на Черно море от страна на Русия излага на риск сезона на засаждане догодина, тъй като страната се бори да извършва задгранични доставки. Украйна има един милион метрични тона на склад и фермерите биха могли да оставят голяма част от страната незасята догодина, ако няма решение за износа, пише Bloomberg.

Страната може да остане без складове до началото на ноември, ако износът остане прекъснат, според Министерството на земеделието.

Продължаващата блокада на черноморските пристанища на Украйна от страна на Русия излага на риск засаждането през следващата година, тъй като страната се бори да извършва задгранични доставки, според най-големия износител на страната.

Износът от черноморските пристанища почти е спрял,

принуждавайки Украйна да складира тазгодишната реколта от пшеница и царевица, според Евген Осипов, главен изпълнителен директор на Kernel, най-големият производител и износител на зърно в страната. С един милион метрични тона на склад, фермерите биха могли да оставят голяма част от страната незасята през следващата година, заплашвайки ключов източник на храна за света.

"Основният въпрос е: Какво ще правим за следващия засаждане през пролетта?", каза Осипов в интервю в кулоарите на събитие в Копенхаген. "Ако няма решение за износа, вярвам, че Украйна ще намали производството и няма да сее около 20% от земята. Това означава, че 12 милиона тона хранителни зърнени храни няма да бъдат произведени."

Ескалацията на военните действия между Киев и Москва в Черно море помогна за повишаване на цената на пшеницата до двугодишен връх. Прекъсванията рискуват да натоварят доставките на храни в някои развиващи се страни и да увеличат инфлационния натиск по света.

Осипов заяви, че ограниченията за черноморските пристанища са се затегнали през последните два месеца, като износът е спаднал до по-малко от 10% от наблюдаваното по-рано през годината. В резултат на това страната е прибягнала до съхранение на тазгодишната реколта в найлонови торбички, за да я запази.

Засега това работи, но Украйна може да остане без складови помещения до началото на ноември, ако износът остане спрян, според Министерството на земеделието.

Кернел диверсифицира от основния си бизнес в селското стопанство, за да произвежда и електроенергия за Украйна, след като руски атаки прекъснаха значителни количества производство. Компанията подписа споразумение с датския производител на турбини Vestas Wind Systems A/S и EIFO, експортния и инвестиционен фонд на Дания, за изграждане на вятърен парк с мощност 94,5 мегавата в централна Украйна. Това е част от план на компанията за изграждане на 1 гигават възобновяема енергия в страната до 2030 г.

"Загубихме около 50% от производството си на електроенергия", каза Осипов. "Производството на вятърна енергия е по-устойчиво в сравнение с другите видове производство и ние вярваме, че Украйна трябва да се придвижи и да увеличи производството на енергия от вятър и слънце."