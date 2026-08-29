Руски дрон удари склад край Киев: експлозията уби 37 души

Най-малко 37 души загинаха, след като руски дрон удари склад в района на Киев и предизвика експлозия, съобщиха официални лица в събота, докато въздушните атаки на Москва срещу украинската столица и околния регион продължиха за трети пореден ден.

Зеленски обеща да накаже отговорните за експлозията в склада късно в петък, която доведе до един от най-големите бройки на загиналите от месеци насам и изглежда е вторият подобен инцидент за два месеца, пише Ройтерс.

Десетки са ранени, а над 370 души са евакуирани от района на удара в село Мила, заяви Зеленски.

Близката инфраструктура е претърпяла "значителни щети", добави той, включително жилищни сгради и дом за възрастни хора.

"Тези, които са допуснали това да се случи, трябва да понесат отговорност за своите решения", написа Зеленски в X. "Има действащи правила – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до жилища или други жилищни райони. Със сигурност ще бъдат направени съответните изводи."

Since yesterday evening and throughout the day today, I have been receiving reports on the situation in the village of Myla, Kyiv region, where detonation began following a Russian strike. A terrible situation and terrible negligence on the part of those who stored explosives… pic.twitter.com/YyRpBxQ8Kz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Русия ескалира въздушната си война срещу Украйна,

като използва повече балистични ракети и дрони с реактивни двигатели, които са трудни за сваляне.

Още девет региона са били цел на нощни удари от страна на Русия, добави Зеленски, като посочи, че Киев в частност е под „практически непрекъснати атаки“ от високоскоростни дрони.

В събота сирените звучаха през цялата сутрин за трети пореден ден, докато украинските въздушни сили предупреждаваха за нови вълни от дронове, приближаващи се към столицата.

Звукът от противовъздушната отбрана се разнасяше гръмогласно из небето.

Губернаторът на Киевска област Тимур Ткаченко заяви, че 14-годишно момиче е било убито при сутрешен удар с дрон в района на Борисполь. В Киев 2-годишно момиченце е било убито от свален дрон, съобщи кметът Витали Кличко в събота.

Ударите в Киев и околностите му в четвъртък и петък нанесоха щети на складове и жилища, което според някои украински официални лица е част от кампания, целяща „парализиране“ на града с население от няколко милиона души.

Експлозията от петък следва подобен инцидент в град Вишневе, близо до Киев, миналия месец, когато 10 души загинаха и стотици къщи бяха повредени, след като удар предизвика вторични експлозии.

„В петата година на мащабна война нямаме право да допуснем повторение на трагедии като тази, която се случи ⁠във Вишневе, и тази в района на Буча“, написа в Telegram министър-председателят Сергий Корецки, който посети мястото на експлозията в петък.

Зеленски заяви, че вече са образувани наказателни дела по обвинения в служебна небрежност. Украинските власти рядко разкриват информация за щети по военни цели в резултат на руски атаки.