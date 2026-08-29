Киев отново е в полезрението на Москва: Русия планира ново настъпление

Украйна е получила разузнавателна информация, че Русия се подготвя за евентуална нова сухопътна офанзива към Киев, както и към Чернигов в най-северната част на страната, заяви високопоставен представител.

Няма конкретни дати или признаци, че руски ударни части се събират в близост до северните граници на Украйна. Въпреки това военното ръководство в Москва прави определени оценки, според Павло Палиса, заместник-ръководител на президентската администрация на Украйна.

"Нашият приоритет е да не позволим на руснаците да предприемат каквито и да било настъпателни действия", заяви Палиса, цитиран от Bloomberg.

Коментарите му дойдоха дни след като директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи изненадващо посещение в Москва за срещи с местни официални лица. Това беше първото известно посещение на шеф на ЦРУ в руската столица, откакто Бил Бърнс посети страната в края на 2021 г. в рамките на опит, който в крайна сметка се провали, да разубеди президента Владимир Путин да не започва пълномащабна война срещу Украйна.

Силите на Кремъл използваха Беларус като плацдарм за сухопътната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Палиса потвърди също, че Русия все още има планове да създаде така наречените "буферни зони" в северните и североизточните региони на Украйна – Харков, Чернигов и Суми, които граничат с Русия. Зоните са предвидени да бъдат с ширина около 20 километра (12 мили), с възможност за разширяване.

Кремъл също така не е се отказал от целта си за окупация на целия Донбас в източна Украйна, каза той, и разчита на 31 декември да завърши пълното превземане, въпреки че военните лидери призовават за повече време.

"Те искат краен срок до края на следващия март", каза Палиса. "Но личното ми мнение е, че дори до 31 март това е невъзможно."

Руските сили водят боеве в украинските региони Донецк и Луганск от 2014 г.

WSJ съобщи по-рано този месец, позовавайки се на западни разузнавателни източници, че Русия подготвя почвата за нова масова мобилизация на войски. Тази стъпка ще бъде продиктувана отчасти от решимостта да се превземе целия Донбас, но може да не бъде предприета преди изборите в края на септември, съобщи вестникът.

Отделно от това полският министър-председател Доналд Туск заяви в събота, че е подготвен за "руски провокации" срещу член на НАТО, както и за ескалация от страна на Русия като цяло, като се позова на оценка на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Следващите шест месеца ще бъдат решаващи и ние – като Полша и като НАТО – трябва да сме подготвени за различни сценарии", заяви Туск в публикация в X.

Палиса заяви, че Русия продължава да понася огромни загуби на войски в източна Украйна, като броят на жертвите от февруари насам постоянно надвишава броя на новобранците и мобилизираните.

Само през юли броят на убитите и ранените руснаци на бойното поле е достигнал 43 000, докато броят на новобранците е бил 37 000, според Палиса.

Той коментира и новото разполагане от страна на Русия на безпилотни летателни апарати "Бандерол" с реактивни двигатели, особено около Киев, където от няколко дни сирените за въздушни атаки звучат почти денонощно.

Украйна разполага с различни видове прехващачи, но не всички от тях са достатъчно ефективни за борба с новите безпилотни летателни апарати. Дроновете "Бандерол" бяха използвани при нощната атака на запад от Киев, при която загинаха най-малко 37 души, съобщиха украински официални лица.