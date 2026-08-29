Референдум в Исландия, решават дали да се присъединят към ЕС

В Исландия днес се провежда референдум дали да се възобновят преговорите за присъединяване към Европейския съюз на фона на нарастващата глобална несигурност, съобщава Франс прес.

От избирателите в Исландия не се изисква още да решават дали искат да се присъединят към блока от 27 държави, а само дали желаят правителството им да договори евентуални условия, включително по особено чувствителния въпрос за риболова. Очаква се изходът от гласуването да бъде изключително оспорван с много близки резултати.

“Това е възможност, а не окончателно решение“, заяви пред AFP министър-председателят Криструн Фростадотир, като изтъкна, че референдумът проправя пътя към едно „намаляващо риска “да“.

Избирателите ще трябва да отговорят днес с “да“ или “не“ на въпроса: „”рябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?“

Въпросът предполага и избор дали страната с население от 400 хиляди души смята, че е най-добре да остане капитан на собствения си кораб, или да обвърже съдбата си с тази на ЕС.

Преговорите за членство

Преговорите за членство започнаха през 2010 г., но бяха преустановени през 2013 г., след като на власт дойде евроскептично настроено правителство.

Оттогава обаче светът се промени радикално. “ЕС се оглежда и финализира споразумения с Индия и с латиноамериканския блок Меркосур. Наблюдаваме промени в глобалната обстановка по отношение на това как се използват митата като оръжие“, отбеляза Фростадотир.

Въпреки че икономиката на Исландия отново бележи възход, макар и при наличието на нестабилна валута, исландските домакинства са изправени пред трудности заради растящата инфлация и рязко покачващите се лихвени проценти; от началото на годината централната банка на страната ги е повишавала три пъти, достигайки ниво от 8%. Това прави еврото привлекателна възможност за натрупалите дългове домакинства.

Социологическите проучвания обаче показват, че исландците са силно разделени по въпроса за Европейския съюз.

В страна, където рибните продукти съставляват около 40% от износа на стоки, риболовът - неразделна част от националната идентичност на Исландия, неизбежно би бил ключов въпрос в преговорите с ЕС.

Половин век след последните войни за риболовни права с Великобритания много исландци не са склонни да отстъпят на Брюксел дори и най-малка част от контрола върху трудно извоюваните териториални води. Дори външната министърка Торгердур Катрин Гунарсдотир, която е убеден еврофил, ясно да заяви, че при евентуални бъдещи преговори Рейкявик ще настоява да запази „суверенния контрол върху всички риболовни дейности“.

Това би било трудно съвместимо с настоящата Обща политика на ЕС в областта на рибарството.

Брюксел не се намеси в споровете преди референдума, но изпрати положителни сигнали, включително по отношение на чувствителния въпрос за риболова.

За ЕС перспективата да приеме богата и стабилна държава, която вече е до голяма степен интегрирана в единния пазар чрез членството си в Европейското икономическо пространство, би послужила като добър пример за политиката на разширяване и ще засили присъствието на блока в един стратегически важен регион. / БТА