10 минути преди потопа: Директор на училище в Непал спасил живота на 900 ученици

Директорът на непалско училище, опустошено от наводнения, казва, че е бил подтикнат да евакуира около 900 ученици на сигурно място, след като е получил серия от обаждания, предупреждаващи за риска от наводнение в района.

Раджендра Давади, който ръководи средното училище "Трибхуван Тришули" в Нувакот, което има общ брой ученици от малко над 1600, разказа пред BBC, че е получил четири предупреждения от различни хора в рамките на минути.

Сред тези обаждания имало и съобщения, че наводненията вече са преминали през селището Бетравати, разположено нагоре по течението. Тогава той взел решението.

"Реших, че не трябва да се бавя повече. Дори и наводнението да не идваше, ставаше въпрос само за един ден учебни занятия", каза той пред BBC.

Докато се евакуирали на по-високо място, Давади видял как водата погълва едно от общежитията на около 100 метра от тях.

"Ако бяхме взели решението 10 минути по-късно, всички ние, включително учениците и аз, нямаше да можем да говорим с вас днес."

16-годишната Юниша е била сред спасените ученици. Тя казва, че е избягала само мигове преди наводнението.

"Аз, заедно с приятелите ми, оцеляхме само с 10 секунди", споделя тя пред BBC.

Юниша описва как е тичала по тесен и кален път зад училището с други ученици.

"За нула време базарът беше пометен пред очите ми", добавя тя.

Юниша, която беше интервюирана заедно с майка си Сабина Шреста, казва, че семейството е прекарало часове в отчаяни опити да се свърже с нея, след като е чуло новината за наводнението.

"Паникьосвах се. Опитах се да се обадя на дъщеря си и баща ѝ няколко пъти, но и двамата не бяха откриеми."

Когато най-накрая се е свързала, Шреста си спомня, че е почувствала известно облекчение. Но семейството останало тревожно, докато Юниша не се върнала у дома - три дни по-късно.

"Толкова съм щастлива и облекчена. Бог е спасил момичето ми."