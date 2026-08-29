Броят на изчезналите при наводненията в Непал са близо 3000

Броят на изчезналите в Непал и Китай нарасна до близо 3000 в събота, което подчертава мащаба на бедствието дни след като приличаща на цунами стена от вода и отломки помете села и отне живота на стотици хора, съобщават АР и AFP.

Спасителните екипи си проправяха път през калта на фона на опасността от нови наводнения, като до момента са открити телата на 633 загинали, а според съобщенията течението е отнесло някои от жертвите чак до Индия.

Новите данни бяха оповестени, след като непалската служба за управление на бедствия добави 933-ма работници от водноелектрически централи към списъка на изчезналите лица, в който вече фигурираха туристи и поклонници, пътуващи към свещената планина Кайлаш в Тибет.

Близки на изчезналите изпълниха болниците в непалската столица в мъчително издирване на своите роднини, а по стените бяха поставени плакати със снимки и имена на търсените хора.

"Днес е третият ден и не знаем нищо. Дано да е на безопасно място“, каза пред агенция AFP 27-годишната Самджана Тинг, визирайки брат си.

Спасителна акция

Според Геоложката служба на САЩ бедствието - най-смъртоносното за Непал след земетресението през 2015 г. е било предизвикано от срутване на ледник, което е отприщило масивен поток от ледени отломки.

Потокът от лед и кал доведе и до образуването на огромни езера, като едно от тях се превърна в пряка заплаха за спасителните екипи, претърсващи района за оцелели.

Непалската полиция призова всички спасители "незабавно да се преместят на безопасно място“, след като получи информация, че „на тибетска територия отново се е скъсала дига“.

В Тибет Китай беше принуден временно да преустанови спасителната операция в най-тежко засегнатия район Джиронг в петък поради опасност от нови наводнения, но по-късно съобщи, че заплахата е отминала.

Държавната телевизия CCTV съобщи, че езеро, образувано от огромни маси от отломки, е започнало да прелива в посока към мястото, към което са се насочили спасителните екипи, но по-късно уточни, че нивото на водата в него е спаднало.

Вследствие на това спасителните операции „протичат по план“, се посочва още в съобщението.

Китайският президент Си Дзинпин, който ръководи съвещание относно спасителните дейности, предложи помощта на Пекин за операциите по оказване на спешна помощ в Непал.

Отнесени от стихията

Спасителни екипи бързаха да изведат оцелели от засегнатите райони, където мащабните разрушения водеха до изчерпване на запасите от храна и вода.

Непалските военни откриха хора, блокирани в тунела на хидроенергийния проект "Trishuli 3A“, и работеха по намирането на начин за проникване, за да ги спасят.

"Изпратени са два хеликоптера, но задачата е трудна, тъй като дори откриването на входовете на тунела е сложно“, заяви пред AFP говорителят на армията Раджа Рам Баснет.

Около 350 работници и местни жители вече са изведени на безопасно място, добави той, но продължават усилията за спасяването на над 100 души, блокирани в същия район.

Деца без дом

В петък помощта започна да достига до някои от оцелелите в Непал, докато мащабът на разрушенията ставаше все по-ясен, а пострадалите търсеха подслон във временни пунктове за помощ, организирани от армията. Осигурява се подслон за деца, разделени от семействата си, като същевременно се полагат усилия за тяхното събиране с близките им. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) съобщи, че най-малко 17 000 деца се нуждаят спешно от хуманитарна помощ, като същевременно 18 училища са напълно разрушени, а други 20 са повредени.

Международният Червен кръст изчислява, че най-малко 93 000 души са засегнати и са в голяма нужда. Също в петък Европейският съюз обеща 2 милиона евро помощ за Непал, като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в X, че "незабавната хуманитарна помощ“ ще помогне за "доставянето на животоспасяваща помощ на най-засегнатите семейства и общности“.