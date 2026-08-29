BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 44

МВнР: В неизвесност е българинът, изчезнал след наводнението в Непал

Работи се по връщането на останалите ни сънародници

29.08.2026 | 14:20 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Министерството на външните работи на България заяви за “По света и у нас”, че българинът, който изчезнал в Непал след големите наводнения и свлачища, все още е в неизвестност.
 
От МВнР добавиха, че се работи по завръщането на останалите българи, които се намират в засегнатия район между Тибет и Непал.

Свързани статии

При необходимост от съдействие, българските граждани, могат да се обръщат към посолствата на България в Китай и Индия.

Междувременно броят на загиналите от опустошителното наводнение достигнаха над 3000 души. Спасителните операции все още продължават.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

МВнР Непал българин изчезнал наводнения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem