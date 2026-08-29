МВнР: В неизвесност е българинът, изчезнал след наводнението в Непал

Министерството на външните работи на България заяви за “По света и у нас”, че българинът, който изчезнал в Непал след големите наводнения и свлачища, все още е в неизвестност.



От МВнР добавиха, че се работи по завръщането на останалите българи, които се намират в засегнатия район между Тибет и Непал.

При необходимост от съдействие, българските граждани, могат да се обръщат към посолствата на България в Китай и Индия.

Междувременно броят на загиналите от опустошителното наводнение достигнаха над 3000 души. Спасителните операции все още продължават.