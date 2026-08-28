Спасители все още изваждат покрити с кал оцелели от наводненията в Непал и Китай

Спасители извадиха днес оцелели, покрити с тъмнокафява кал, а вертолети евакуираха блокирани хора на безопасно място, на фона на усилията на Непал и Китай да се справят с катастрофалните внезапни наводнения, които отнеха по официални данни живота на близо 600 души, предаде Асошиейтед прес.

Почти 2500 човека все още се водят безследно изчезнали.

Спасителните екипи бяха поставени в състояние на повишена готовност за нови наводнения заради ново езеро, образувало се високо в Хималаите след първоначалните наводнения в сряда. Експерти предупредиха, че образувалото се след срутването на ледник езеро, което предизвика първоначалните наводнения, започва да прелива.

Непалската армия беше мобилизирана, за да помогне за спасяването на повече от 100 души, за които се смята, че са блокирани в тунел на водноелектрическа централа, разположена в най-тежко засегнатия район на страната. Както и на други места в зоната на бедствието, работата на спасителите беше затруднена от дебелите слоеве кал, които покриват мястото.

Наводненията са отнели живота на 579 души в Непал, съобщи днес агенцията за управление на бедствията в страната. По-късно непалската полиция определи броя на загиналите на 553. Няма много информация за оцелелите от китайската страна, където броят на загиналите се увеличи до петима днес, а държавните медии излъчиха кадри от евакуациите на села и съобщиха за усилията на лидерите да координират спасителните операции.

До момента в Непал са спасени над 3700 души. Междувременно броят на безследно изчезналите в страната почти се удвои и достигна 1924 души, след като към списъка бяха добавени още местни жители. По-рано китайските държавни медии съобщиха, че от китайската страна са в неизвестност 558 души. Стотици от изчезналите са чужденци, които са били в района, за да работят, за туризъм или за да отидат на поклонение до свещен връх.

Непалската полиция днес издаде ново предупреждение, след като получи информация, че язовир от тибетската страна е пропукал. На служителите по сигурността и на спасителите и хуманитарните работници беше наредено да останат в състояние на повишена готовност и при необходимост незабавно да се преместят на безопасно място.