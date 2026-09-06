BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 32

Задава ли се среща между президентите на Русия, САЩ и Китай?

Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща

06.09.2026 | 12:58 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че Москва не изключва възможността за провеждане на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Въпреки това преди да се пристъпи към самата подготовка за срещата „е необходимо да се разбере какъв ще бъде дневният ѝ ред“, каза Рябков.

„Тук основният въпрос се свежда до това как ще бъде формулирано съдържанието на срещата и какво можем да очакваме като резултат“, добави той.

По-рано този месец съветникът на Кремъл Юри Ушаков повдигна въпроса за възможността за такава среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на срещата на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шенжен, Китай, през ноември.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

САЩ Русия Китай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem