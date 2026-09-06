Рецептата Dnes: Кекс с течен шоколад

Обичате ли течен шоколад? Опитайте тази бърза и лесна рецепта за пухкав кекс с течен шоколад.
Продукти:
- 3 яйца
- 160 г захар
- 100 г прясно мляко на стайна температура
- 200 г течен шоколад
- 300 г бяло брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- За украса:
- Течен шоколад на вкус
- настърган шоколад
Начин на приготвяне:
- В купа сложете яйцата и захарта.
- Разбийте ги с миксер, докато получите пухкава, обемна смес.
- Добавете течния шоколад и продължете да разбивате.
- След това постепенно налейте млякото, като продължавате да разбърквате.
- Добавете пресятото брашно, смесено с бакпулвера.
- Разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто без бучки.
- Изсипете сместа във форма за торта с диаметър 22 см.
- Дъното може да бъде покрито с хартия за печене или намазано с масло и поръсено с брашно.
- Загладете повърхността и печете в предварително загрята статична фурна на 180°C за около 40 минути или до готовност.
- Оставете кекса да се охлади във формата.
- След това го извадете, поставете в чиния, украсете и сервирайте.
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