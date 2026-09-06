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Рецептата Dnes: Кекс с течен шоколад

Пухкав и лесен кекс

06.09.2026 | 13:10 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Обичате ли течен шоколад? Опитайте тази бърза и лесна рецепта за пухкав кекс с течен шоколад.

Продукти:

  • 3 яйца
  • 160 г захар
  • 100 г прясно мляко  на стайна температура
  • 200 г течен шоколад
  • 300 г бяло брашно 
  • 1 пакетче бакпулвер 
  • За украса:
  • Течен шоколад на вкус
  • настърган шоколад

Начин на приготвяне:

  • В купа сложете яйцата и захарта. 
  • Разбийте ги с миксер, докато получите пухкава, обемна смес.
  • Добавете течния шоколад и продължете да разбивате. 
  • След това постепенно налейте млякото, като продължавате да разбърквате.
  • Добавете пресятото брашно, смесено с бакпулвера. 
  • Разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто без бучки.
  • Изсипете сместа във форма за торта с диаметър 22 см. 
  • Дъното може да бъде покрито с хартия за печене или намазано с масло и поръсено с брашно.
  • Загладете повърхността и печете в предварително загрята статична фурна на 180°C за около 40 минути или до готовност. 
  • Оставете кекса да се охлади във формата. 
  • След това го извадете, поставете в чиния, украсете и сервирайте.

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