Рецептата Dnes: Кекс с течен шоколад

Обичате ли течен шоколад? Опитайте тази бърза и лесна рецепта за пухкав кекс с течен шоколад.

Продукти:

3 яйца

160 г захар

100 г прясно мляко на стайна температура

200 г течен шоколад

300 г бяло брашно

1 пакетче бакпулвер

За украса:

Течен шоколад на вкус

настърган шоколад

Начин на приготвяне:

В купа сложете яйцата и захарта.

Разбийте ги с миксер, докато получите пухкава, обемна смес.

Добавете течния шоколад и продължете да разбивате.

След това постепенно налейте млякото, като продължавате да разбърквате.

Добавете пресятото брашно, смесено с бакпулвера.

Разбъркайте с лъжица, докато получите гладко тесто без бучки.

Изсипете сместа във форма за торта с диаметър 22 см.

Дъното може да бъде покрито с хартия за печене или намазано с масло и поръсено с брашно.

Загладете повърхността и печете в предварително загрята статична фурна на 180°C за около 40 минути или до готовност.

Оставете кекса да се охлади във формата.

След това го извадете, поставете в чиния, украсете и сервирайте.

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