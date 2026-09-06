Нека бъдем миротворци, да насърчаваме и другите да бъдат такива и да бъдем съединени в принципите, завещание ни от нашия Господ Иисус Христос. Това каза в словото си пловдивският митрополит Николай, който отслужи тържествен молебен в катедралния храм на Пловдив „Света Богородица" по повод празника на град Пловдив и 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Съединението като събитие от нашата история не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството, каза митрополитът, цитиран от БТА, и посочи, че миротворци днес трябва да бъдат всеки баща и майка, учител, лекар, социален работник, а ролята на хората на изкуството и обществениците е особено важна.

По думите му България ще бъде съединена само тогава, когато се следват завзетите на Христос. Пловдивският митрополит подчерта, че в църквата хората са съединени с Иисус Христос и са едно цяло с него. „Това е първото и основно съединение, което е с любов и зачитане на достойнството на всяка човешка личност. Без него никакво друго съединение не е възможно и мисля, че това все повече се осъзнава", каза митрополит Николай.

В двора на храма беше отслужен молебен и бяха положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич. Митрополит Николай подчерта, че това е човекът, който е знаел, че за да се обедини една нация, трябва първо да се обедини около църквата. В името на тази идея той направи така, че да я има Българската екзархия, преди да има българска държава и го направи по мирен начин, каза духовникът.

Преди 141 години, ако не беше Пловдив нямаше да има България, каквато я познаваме днес, каза пред журналисти кметът на Пловдив Костадин Димитров. Той призова 6 септември да не е просто дата, която оставяме на децата си като дата, а символ, който да ни напомня, че различията не трябва да ни разделят, че единството започва с уважението към човека до нас и че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Димитров посочи още, че Пловдив е град с изключителна история, най-старият жив град в Европа. „И това, че саможертвата на самите пловдивчани да се лишат от възможността да бъдем столица, с големия поглед да имаме цяла България, е важното в днешния ден“, каза още кметът.

На службата в храма присъстваха още областният управител на Пловдив Георги Янев, председателят на Общински съвет - Пловдив Атанас Узунов, генерал-лейтенант Явор Матеев, военен представител във Военния комитет на НАТО и ВК на ЕС, бриг. ген. Божидар Бойков, командир на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), общински съветници, кметове на райони.

В церемонията участваха представителна рота на СКСО и духовият оркестър на командването.