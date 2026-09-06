Крайнодясната АзГ води убедително на регионалните избори в Саксония-Анхалт

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) води убедително на днешните регионални избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, показват първите прогнозни резултати след затварянето на избирателните секции.

Според екзитпол на обществената телевизия А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20,8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега. Християндемократическият съюз (ХДС) на премиера на провинцията Свен Шулце остава далеч назад с 18,5% спрямо 37,1% преди пет години.

„Левите“ получават 9,5%, „Зелените“ – 9%, а Германската социалдемократическа партия – 8%. Съюзът „Сара Вагенкнехт“ е точно на 5-процентната бариера за влизане в регионалния парламент, докато Свободната демократическа партия остава извън него с 2%.

Ройтерс отбелязва, че евентуално абсолютно мнозинство на АзГ ще зависи и от това кои по-малки партии ще преминат 5-процентната изборна бариера.