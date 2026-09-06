Къшнър след срещите в Москва и Киев: Много съм окуражен

Джаред Къшнър, един от пратениците на американския президент Доналд Тръмп за уреждане на руско-украинската война, заяви в първия си коментар след срещите с ръководствата на двете воюващи страни, че е "много окуражен" и очаква напредък в по-нататъшните дипломатически усилия, предаде Ройтерс.

Къшнър и колегата му Стив Уиткоф посетиха днес Киев и разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски, след като снощи бяха приети в Кремъл от руския лидер Владимир Путин.

"Надяваме се да продължим с това толкова време, колкото е нужно", каза Стив Уиткоф.

"Надяваме се, че това пътуване ще позволи да бъдат намерени нови пътища за продължаване напред. Мисля, че научихме доста от това пътуване", заяви Джаред Къшнър.

Бе проведен и друг разговор с участието на двамата американски пратеници, на украинските представители и на съветници от Европа, съответно от Германия Гюнтер Заутер, от Великобритания - Джонатан Пауъл и от Франция - Еманюел Бон.

Очаква се американските пратеници и украинският президент да дадат пресконференция след разговорите.

"Смятам, че с всяка от тези фундаментални срещи се приближаваме до мира. Благодарим на Съединените щати за подкрепата им, както и на президента Тръмп за това, че американската делегация е тук", заяви Володимир Зеленски пред журналисти.

Това е първото посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, откакто станаха пратеници на американския президент.

До момента няма конкретна информация за обсъжданите мирни предложения. Русия и Украйна се въздържат от въздушни удари по столиците си, докато трае сегашният кръг от преговори, но атаките извън Москва и Киев не стихват.

Руските военни съобщиха, ча са нанесли удар по още един товарен кораб в Черно море. По-рано украинците съобщиха, че са поразили с дронове рафинерията в руския град Рязан, на близо 500 километра от границата.