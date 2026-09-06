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Втори пожар е възникнал в Габрово, пожар гори и в старозагорски квартал

06.09.2026 | 19:42 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Пожари горят в неделния ден на различни места в страната. Втори пожар е възникнал в Габрово, този път в района на квартал „Горни Бакойци“, съобщиха от пресцентъра на Община Габрово. На място са изпратени три екипа на пожарната служба, както и екип на Доброволното формирование към Община Габрово. Екипите работят по овладяването на пожара.

Заради задимяването в района от Общината препоръчват на хората да не излизат и да не престояват на открито. Препоръчва се също прозорците и вратите да бъдат затворени плътно. По-рано днес пожар пламна и на територията на Регионалното депо за отпадъци в Габрово.

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Пожар гори и в старозагорския квартал „Лозенец“, съобщиха на официалната фейсбук страница на местната администрация. Сигнал е получен минути след 16:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Горяло е сметище,треви и храсти. Пожарът е локализиран, а на място има един екип на пожарната. Към момента няма опасност за хората и близките сгради.

Пожар гори в землището на опанското село Бял извор. Пламъците са тръгнали от нива. На място има два екипа пожарникари, съобщава БТА.

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