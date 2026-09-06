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Историк: Съединението на Княжество България и Източна Румелия е изцяло българско дело

Интересите на чуждите държави рядко съвпадат с нашите национални интереси

06.09.2026 | 18:50 ч. 12

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е изцяло българско дело в много добре избран момент.

Това каза историкът Йордан Миленов в предаването "Операция История", където бе гост навръх празника. Той бе категоричен:

"Напоследък не подценяваме този празник. Определено по соца не се празнуваше, не му се даваше нужната значимост".

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"Има много положителни неща, които се прикриват - постоянно е твърди, че сме разединени като нация, че българите сме като орел, рак и щука - има такива басни. Това не е така. Категорично не е така", каза Миленов пред Bulgaria ON AIR. 

В предаването той отправи пожелание към българите за празника:

"Да вярват повече на положителните неща от нашата история, да вярват повече в себе си. И да знаят, че интересите на чуждите държави рядко съвпадат с нашите национални интереси. Както казваше и Левски, ние трябва да разчитаме единствено и само на себе си. Пък който би могъл да ни помогне, да заповяда".

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