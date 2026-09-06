Зеленски: Войната с Русия ще продължи и през зимата

Войната с Русия вероятно ще продължи и през зимата, заяви украинският президент Володимир Зеленски след разговори с американски представители, посетили Киев.

Американският пратеник Стив Уиткоф и Зеленски дадоха положителни оценки за разговорите, но нито един от тях не съобщи за пробив по въпроса за прекратяването на войната с Русия, предаде АФП.

Уиткоф, който е бизнес партньор на президента Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зетят на Тръмп, пристигнаха в Киев ден след срещата си с руския президент Владимир Путин в Москва – поредното от няколкото им посещения в региона.

Посещението в Киев беше първото им в украинската столица, която вече повече от четири години е обект на смъртоносни руски удари.

„Силно се надяваме, че ще успеем да постигнем споразумения с американските си партньори и разчитаме на подкрепата на европейските си партньори, ако войната продължи и през зимата – а към момента именно така изглежда“, каза Зеленски.

Уиткоф добави, че и двете страни ще трябва да направят компромиси. | БГНЕС