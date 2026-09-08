Путин и бомбата: Историята на руското ядрено изнудване

"Планът беше кристално ясен: Русия щеше да прореже Украйна като нож масло, достигайки границата на Полша и балтийските държави, а след това щеше да извади ядрения си арсенал и да повтори това, което самият Владимир Путин беше казал: "Да, разбирам, че сте по-силни от мен в конвенционално отношение. Но ето какво е положението: Или анексирам град Нарва, който всъщност е руски (Нарва се намира в Естония - бел.ред.) или, ако се съпротивлявате, ще унищожа европейски град или американски военен контингент". Така политическият анализатор Андрей Пионтковски описа плановете на Путин в случай на бърза победа над Украйна.

Всички водещи руски пропагандисти заплашиха Запада с ядрен удар - това вече не е изненада

Например, още през 2014 г. Дмитрий Кисельов (известен руски телевизионен пропагандист - бел.ред.) каза, че Русия може да превърне САЩ в радиоактивна пепел. А Маргарита Симонян (главен редактор на RT - бел. ред.) каза през 2025 г.: "Няма други гаранции освен ядрена бомба."

Владимир Соловьов (друг известен телевизионен пропагандист - бел. ред.) е заплашвал Украйна, Европа и САЩ с ядрени оръжия и дори е предлагал да се извърши ядрена експлозия в космоса:

"Не разбирам защо например спътниците на Илон Мъск не са легитимна цел за нас. Една ядрена експлозия в космоса, вярвам, би решила този проблем доста ефективно."

Има и други примери.

Но пропагандистите няма да бъдат тези, които ще вземат решението. Путин е този, който е преминал от обсъждане на "отърваване от обширни оръжия" към готовност да "използва всички налични средства". "Важни истории" описват неговата трансформация с негови собствени думи.

Изявленията на Путин

Използван е официалния превод на Кремъл.

Март 2000 г. "Стремим се да направим света си по-безопасен, да го очистим от запасите от оръжия, от излишни оръжия. <...> Трябва да запазим и укрепим руския ядрен оръжеен потенциал. Но това не означава, че ще увеличим неговия размер, той вече е прекомерен в някои отношения. Говорим за повишаване на сигурността на страната и укрепване на ядрения "щит" на Руската федерация."

Май 2002 г. "Може би е по-полезно да се елиминира определена част от ядрените потенциали. <...> Всеки човек, който поне веднъж в кариерата си е имал работа с оръжие, е имал оръжие в ръцете си, поне за лов или пушка, или каквото и да е, знае, че е много по-добре, много по-безопасно да го държи на склад обезоръжено, може би разглобено, отколкото да го държиш в ръцете си и заредено с куршуми в него и с пръст на спусъка едновременно."

Декември 2014 г. "Понякога си мисля [бел. ред.], че може би би било най-добре, ако нашата мечка просто си стои неподвижно. Може би трябва да спре да гони прасета и глигани из тайгата, а да започне да бере горски плодове и да яде мед. Може би тогава ще бъде оставена на мира. Но не, няма да бъде! Защото някой винаги ще се опитва да я върже с вериги. Веднага щом я вържат, ще ѝ изтръгнат зъбите и ноктите. В тази аналогия визирам силата на ядреното възпиране. Веднага щом - не дай си Боже - това се случи и вече нямат нужда от мечката, тайгата ще бъде превзета."

Март 2015 г. Във филм, продуциран в чест на първата годишнина от анексирането на Крим през 2014 г., Путин отговаря дали руските ядрени сили са били поставени в бойна готовност по време на кризата:

"Бяхме готови да го направим. Разговарях със (западните си колеги - бел. ред.) колеги и им казах, че това (Кримският полуостров - бел. ред.) е нашата историческа територия, руският народ живее там, те са в опасност, не можем да ги оставим <...> „Къде сте? На хиляди километри. А ние сме тук. Това е нашата земя. За какво ще се борите тук? Вие не знаете? Ние знаем. И сме готови."

Март 2018 г. "Ако някой реши да унищожи Русия, тогава имаме законното право да отговорим. Да, за човечеството това ще бъде глобална катастрофа, за света това ще бъде глобална катастрофа. Но все пак, Като гражданин на Русия и глава на руската държава, тогава искам да си задам въпроса: "Защо ни е нужен такъв свят, ако там няма Русия?"

Октомври 2018 г. "Не можем да бъдем инициатори на такава катастрофа, защото нямаме възможност за превантивен удар. Да, изглежда сякаш седим със скръстени ръце и чакаме някой да използва ядрено оръжие срещу нас. Е, да, това е положението. Но тогава всеки агресор трябва да знае, че отмъщението е неизбежно и той ще бъде унищожен. А ние, като жертви на агресия, ние, като мъченици, ще отидем в рая, докато те просто ще загинат, защото дори няма да имат време да се покаят за греховете си."

Февруари 2022 г. "Без значение кой се опитва да ни пречи или още повече да създава заплахи за нашата страна и нашия народ, той трябва да знае, че Русия ще отговори незабавно и последствията ще бъдат такива, каквито вие не сте виждали в цялата си история. Независимо как ще се развият събитията, ние сме готови. Всички необходими решения в това отношение са взети."

Септември 2022 г. "За да защитим Русия и нашия народ, със сигурност ще използваме всички налични оръжейни системи. Това не е блъф. Гражданите на Русия могат да бъдат сигурни, че териториалната цялост на нашата Родина, нашата независимост и свобода ще бъдат защитени - повтарям - от всички налични системи. Тези, които използват ядрен шантаж срещу нас, трябва да знаят, че розата на ветровете може да се обърне."

Декември 2022 г. "Относно заплахата от ядрена война. <...> Заплахата нараства, честно казано. Относно това, че Русия никога няма да използва (ядрени оръжия) първа при никакви обстоятелства. Е, ако не ги използва първа, тогава няма да е и втора, която ще ги използва, защото в случай на ядрен удар по наша територия, нашите възможности ще бъдат значително ограничени."

Юни 2024 г. "Някак си Западът вярва, че Русия никога няма да използва ядрени оръжия. Въпреки това, нашата ядрена доктрина ясно заявява, че ако нечии действия заплашват нашия суверенитет и териториална цялост, ние си запазваме правото да използваме всички налични средства в отговор."

Трансформация на ядрената доктрина

С нарастването на реториката на Владимир Путин относно ядрените оръжия, ядрената доктрина на Русия също се трансформира.

Първата доктрина (2000 г.) беше одобрена от Путин веднага след като той спечели президентските избори през 2000 г. Документът беше публикуван (което не се беше случвало в съветската и руската история) на 21 април. В документа Руската федерация си запази правото да използва ядрени оръжия "в отговор на използването на ядрени и други видове оръжия за масово унищожение срещу нея и (или) нейните съюзници, както и в отговор на мащабна агресия с използване на конвенционални оръжия в ситуации, критични за националната сигурност на Руската федерация".

Втората доктрина (2010 г.) изясни критериите за това кога ядрени оръжия могат да бъдат използвани от Русия. В документа обстоятелствата, позволяващи ядрен удар, вече не бяха описани като "ситуации, критични за националната сигурност на Руската федерация", а вместо това като ситуация, "когато самото съществуване на държавата е застрашено".

Третата доктрина (2020 г.). По същество бихме могли да считаме указа от 2020 г. "Основни принципи на държавната политика на Руската федерация за ядрено възпиране" за нова ядрена доктрина. Критериите за използване на ядрени оръжия не се бяха променили, но четирите условия, определящи дали то може да бъде използвано, бяха описани за първи път:

"получаване на достоверни данни за изстрелване на балистични ракети, атакуващи територията на Руската федерация и/или нейните съюзници";

"използване на ядрени оръжия или други видове оръжия за масово унищожение от противник срещу Руската федерация и/или нейните съюзници";

"атака от противник срещу критични правителствени или военни обекти на Руската федерация, чието разрушаване би подкопало действията за реагиране на ядрените сили";

"агресия срещу Руската федерация с използване на конвенционални оръжия, когато самото съществуване на държавата е застрашено."

За първи път Русия изброи рисковете, "които могат да се превърнат във военни заплахи за Руската федерация и които са предназначени да бъдат неутрализирани чрез прилагане на ядрено възпиране". Те включват, наред с други, натрупване от потенциален противник на групировки сили, притежаващи средства за доставка на ядрени оръжия, в териториите, съседни на Руската федерация и нейните съюзници; разполагане на системи за противоракетна отбрана, ракети със среден и малък обсег и ударни безпилотни летателни апарати; разполагане на ядрени оръжия и средства за тяхната доставка на териториите на държави, които не притежават ядрено оръжие.

Четвъртата доктрина (2024 г.). Настоящата ядрена доктрина е одобрена на 19 ноември 2024 г. В сравнение с версията от 2020 г. са направени няколко промени, включително разпоредбата, уточняваща обстоятелствата, при които Русия си запазва правото да използва ядрени оръжия. Докато преди вражеска атака с конвенционални оръжия трябваше да представлява заплаха за самото съществуване на държавата, сега доктрината се отнася до критична заплаха за суверенитета и/или териториалната цялост на държавата: освен това доктрината вече обхваща атаки не само срещу Русия, но и срещу Беларус, където Русия е разположила ядрени оръжия ("като участници в Съюзната държава" - бел. ред.).

Друго условие за използване на ядрени оръжия, добавено към четирите споменати по-горе, е "получаване на надеждни данни за масираното изстрелване на средства за въздушно и космическо нападение" (самолети, ракети, безпилотни летателни апарати и др.) и преминаването им през държавната граница на Русия.

Разширен е и списъкът с военни рискове, които потенциално могат да се превърнат в заплахи. В светлината на обещанията на украинските военни да се изолира Крим, тази точка изглежда най-актуална в момента: "действия от потенциален противник, насочени към изолиране на част от територията на Руската федерация, включително блокиране на достъпа до жизненоважни транспортни комуникации".

Дали руските ядрени заплахи са блъф или не?

От рационална гледна точка, използването на ядрени оръжия във войната срещу Украйна няма особен смисъл. Накратко, сега няма големи концентрации на войски или техника на фронтовата линия поради използването на дронове, така че тактически ядрен удар не би постигнал никакви военни цели. Опитът да се промени ходът на войната със стратегически ядрен удар, за да се шокира врагът и да се принуди да се предаде, може да доведе до едновременна смърт на десетки хиляди (или дори стотици хиляди) цивилни. Русия вероятно няма да предприеме такава стъпка. Но дори тактическото използване на ядрени оръжия би обърнало почти целия свят срещу Русия.

Помощта за Украйна и доставките на оръжия са успешни, докато ядрените оръжия са премахнати от тази рамка.

Нито Украйна, нито западните ѝ съюзници са прекрачвали границата, отвъд която Русия би обмислила сериозно използването на ядрени оръжия, казва Максим Старчак, сътрудник в Центъра за международна и отбранителна политика на Университета Куинс (Канада):

"През цялата тази война страните от първа ръка видяха границите на ядреното възпиране. Русия вероятно е вярвала, че ядрените ѝ възможности ще възпрат Запада да предостави на Украйна определени видове оръжия. Но това не се получи. От една страна, Западът взе предвид ядрения фактор в действията си. Това се отрази на времето за доставка и видовете доставяни оръжия. От друга страна, оказа се, че като постепенно доставя необходимите оръжия, Западът не се движи към ядрен конфликт с Русия."

Вместо да разкриват блъфа на Русия, целта на съюзниците на Украйна е да гарантират, че рамката за използване на ядрени оръжия (тази, която Русия сама е установила) продължава да работи, обяснява Павел Подвиг, ръководител на изследователския проект "Руски стратегически ядрени сили". През 2022 г. не само западните страни, но и Китай, Индия и страните от Глобалния юг изразиха острото си несъгласие с използването на ядрени оръжия. По-специално, декларацията от срещата на върха на Г-20 през 2022 г. заяви, че използването или заплахата от използване на ядрени оръжия е неприемлива.

Съюзниците на Украйна трябва да продължат да засилват натиска върху Русия, което означава да се подчертае, че ядрените заплахи и използването на ядрени оръжия са неприемливи и че никой не представлява заплаха за суверенитета и териториалната цялост на Русия, смята Подвиг. Според него този натиск позволява на Запада да увеличи доставките на оръжие и дава възможност на Украйна да засили ударите срещу руска територия:

"Идеята е да се създаде рамка и да се действа в нейните граници. И не виждам причина това да не продължи да работи. Ако ядрените оръжия бъдат напълно премахнати от това уравнение, подкрепата за Украйна може да бъде още по-интензивна. Помощта за Украйна и доставките на оръжие са успешни, докато ядрените оръжия са премахнати от тази рамка."