Световният лидер с най-висока заплата си нареди увеличение от още 64%

Премиерът на Сингапур, най-високоплатеният правителствен ръководител в света, си е увеличил заплатата с 64%, за да увеличи годишната си заплата до над 2 милиона паунда годишно, настоявайки, че високото заплащане е необходимо, за да се намали вероятността от корупция.

Лорънс Уонг също обяви големи увеличения на заплатите, изплащани на министрите, и на месечните "надбавки" за членовете на парламента. Щедростта, проявена от сингапурския лидери към себе си, е спорна в страна със средна годишна заплата от 40 500 паунда.

"Това не е само въпрос на заплащане", каза Уонг пред парламента. "В крайна сметка става въпрос за това дали Сингапур ще продължи да има качественото политическо лидерство, от което се нуждаем, за да поведем страната си напред и да служим добре на сингапурците през следващите години."

От следващия месец годишната заплата на премиера ще се увеличи от 2,2 милиона сингапурски долара на 3,6 милиона сингапурски долара (2,1 милиона паунда). Уонг каза, че поне в продължение на пет години ще дарява увеличението на заплатата си за "подходящи добри каузи".

Общото заплащане на министрите се състои от комбинация от заплата, бонус за представяне и национален бонус, свързан със състоянието на икономиката на Сингапур. Референтната заплата за министри на начално ниво ще се увеличи от 1,1 милиона сингапурски долара на 1,8 милиона сингапурски долара, въпреки че Уонг каза, че повечето младши министри ще печелят около 1,35 милиона сингапурски долара.

Увеличението на заплатите беше препоръчано от независим комитет, който изчисли средния доход на 1000-те най-добре платени сингапурци - около 3 милиона сингапурски долара - и го намали с 40%, за да достигне 1,8 милиона сингапурски долара. Освен че прави по-трудно подкупването на министри, правителството казва, че е необходимо да се предлагат заплати, които са привлекателни за хора с ценен опит в добре платени области на частния сектор, като право и бизнес.

"Става въпрос за това дали бъдещите министър-председатели ще продължат да имат реалистичен шанс да убедят способни сингапурци - от публичната служба, частния сектор и други сфери на живота – да се изкачат напред и да изградят първокласен отбор за Сингапур", добави той.

Политиците в Сингапур, остров с площ от 287 квадратни мили и 6,1 милиона души, получават много повече заплати от своите колеги в далеч по-големи и по-богати страни

Комбинираната заплата на Анди Бърнам като депутат и министър-председател е около 182 000 паунда. Президентът Тръмп получава заплата от 400 000 долара (296 000 паунда).

Сингапур е класиран на третата най-малко корумпирана страна в света в индекса за възприятие на корупцията, съставен от Transparency International. Но щедрото възнаграждение не обезкуражи бившия министър на транспорта Субраманиам Исваран да приеме подаръци на стойност 403 000 сингапурски долара, включително билети за футболни мачове от Висшата лига и състезания от Формула 1, както и уиски, реколтно вино, полет в бизнес класа, полет с частен самолет и сгъваем велосипед. През 2024 г. той е осъден на една година затвор.

Заплатите не са били коригирани от 2012 г., когато бяха намалени с повече от 30 процента в отговор на народното недоволство. Очевидно управляващата Партия за народно действие (PAP) на Уонг е възвърнала доверието си. Въпреки че Сингапур провежда избори, PAP е спечелила всичките 14 избори, проведени от обявяването на независимостта през 1965 г.