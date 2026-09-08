Защо да започнете силови тренировки? 5 ползи, които си заслужават

Години наред на жените се казваше, че трябва да съобразяват тренировките с хормоните си, да тренират различно – да не вдигат тежко, да се фокусират върху кардиото и издръжливостта, а не върху мускулите. Днес обаче всичко това се променя. Все повече жени влизат в залите, за да тренират с тежести, да вдигат щанги и откриват силата, която винаги е била в тях. Защо все повече дами вдигат тежести?

Ползи за сърцето

Жените, които вдигат тежести поне два часа седмично, имат 44% по-нисък риск от инфаркт и 20% по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, в сравнение с тези, които не тренират със съпротивление. Всеки допълнителен час силови тренировки седмично намалява риска от сърдечносъдови инциденти с още 5%.

Костите стават по-здрави

Жените губят костна плътност по-бързо от мъжете, особено след менопаузата, което увеличава риска от остеопороза и фрактури. Силовите тренировки подобряват или запазват костната минерална плътност. Дори тренировките с ниско натоварване и висока повторяемост имат мощен ефект върху костите.

Мускулите ви пазят от стареене

Жените започват да губят мускулна маса още от 30-те си години, като този процес се ускорява по време на перименопаузата и менопаузата. Силовите тренировки са най-ефективният начин за запазване на мускулите, поддържане на силата и защита на ежедневната функционалност. Проучвания показват значителни подобрения в силата, баланса и подвижността при жени в средна и напреднала възраст, дори когато тренировките започват по-късно в живота.

Кои са останалите ползи четете в Az-jenata.bg.