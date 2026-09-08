BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 95

Ушаков: Путин е казал на Тръмп какво могат да направят САЩ за края на войната в Украйна

Руският президент е дал на американския лидер оценка на ситуацията и е посочил възможни действия за по-бързо прекратяване на военните действия

08.09.2026 | 18:05 ч. Обновена: 08.09.2026 | 18:10 ч. 11
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на Русия Владимир Путин е споделил с американския лидер Доналд Тръмп по време на телефонния им разговор мнението си за това какво реално би могла да направи американската страна за по-бързото прекратяване на военните действия в Украйна. 
Това заяви пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщи ТАСС.

Той подчерта, че по време на телефонния разговор руският президент е дал обективна оценка на случващото се в зоната на специалната военна операция и на перспективите за постигане на нейните цели.

Свързани статии

„Между другото, беше посочено и какво реално биха могли да направят американците за по-бързото прекратяване на военните действия“, каза Ушаков.
Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.
По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъждали изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Путин Тръмп САЩ края войната
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem