Ушаков: Путин е казал на Тръмп какво могат да направят САЩ за края на войната в Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин е споделил с американския лидер Доналд Тръмп по време на телефонния им разговор мнението си за това какво реално би могла да направи американската страна за по-бързото прекратяване на военните действия в Украйна.

Това заяви пред журналисти помощникът на руския президент Юрий Ушаков, съобщи ТАСС.

Той подчерта, че по време на телефонния разговор руският президент е дал обективна оценка на случващото се в зоната на специалната военна операция и на перспективите за постигане на нейните цели.

„Между другото, беше посочено и какво реално биха могли да направят американците за по-бързото прекратяване на военните действия“, каза Ушаков.

Според Юрий Ушаков, който е съветник на Кремъл, разговорът е бил конструктивен и откровен и е продължил един час.

По време на него Тръмп е подчертал, че иска войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.

Ушаков заяви, че двамата лидери са обсъждали изхода от разговорите за мир с посредничеството на САЩ в светлината на наскорошната визита в Москва и в Киев на емисарите на Тръмп – Стив Уитков и Джаред Къшнър.