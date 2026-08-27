"Насладете се на езерото Америка": Тръмп прекръсти езерото Онтарио (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува видеоклип в социалните мрежи, демонстриращ как е преименовал езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".

Във видеото американският лидер заяви, че това ще изисква "добра писалка и малко мозък". След това той задраска името на езерото на картата и го обозначи като „Езерото Америка“. Тръмп обяви, че езерото Онтарио е изчезнало и че страната вече ще има "Американски залив".

"Благодаря на всички. Насладете се на езерото Америка", добави Тръмп, като под видеото добави: "Езерото Америка е отново страхотно!"

Изявлението на Тръмп дойде на фона на разгорещен търговски конфликт между САЩ и Канада.

Trump releases a TikTok video in which he personally renames Lake Ontario “Lake America.” pic.twitter.com/cesep3Pev9 — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Онтарио е водещ търговски партньор за много щати в САЩ

САЩ и Канада, които споделят граници по бреговете на няколко от Големите езера, включително езерото Онтарио, са въвлечени в продължителен търговски спор, като администрацията на Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки на стойност 20 милиарда долара през уикенда, след като преговорите между двете страни се провалиха. Това засили по-ниските мита, които Тръмп наложи през 2025 г., малко след началото на втория му президентски мандат, пише AP.

Тръмп също така заплаши с нови 50-процентни мита върху канадски автомобили, авточасти и стомана, докато Карни заяви, че търговските изисквания на САЩ показват, че Вашингтон иска да "унищожи нашите основни индустрии", включително автомобилната, стоманената и алуминиевата.

Официалната граница между САЩ и Канада се простира по водната повърхност между северния и южния бряг на езерото Онтарио. Водното пространство формира голяма част от бреговата линия на щата Ню Йорк и разделя Буфало от Торонто, столицата на провинция Онтарио. Торонто е най-гъстонаселеният град в Канада, а Онтарио – най-гъстонаселената провинция.

Онтарио е също така най-голямата единична дестинация за износ за повече от дузина щати в САЩ.

Премиерът на Онтарио Дъг Форд, който в понеделник си размени лични обиди с Тръмп, отхвърли заплахата за езерото Онтарио като „много реторика“ и призова двете страни да възобновят преговорите. В интервю за CNN Форд призна, че спорът е "станал малко личен" и се съгласи, че е време да се успокоят нещата, като заяви, че търговската война вреди и на двете страни и че Канада и САЩ трябва да "се върнат на масата за преговори".

Името на езерото Онтарио е по-старо от двете държави

Името на езерото произлиза от думата "oniatarí:io" на коренното племе хурони, което означава "езеро с блестящи води" и е по-старо от европейското заселване в региона. Провинцията, основана през 1867 г., е взела името си от езерото.

Международната хидрографска организация, в която членуват както САЩ, така и Канада, работи за това световните морета, океани и плавателни води да бъдат проучвани и картографирани по единен начин, а също така дава имена на някои от тях. Но няма единен международен орган, който да определя имената на международните водни басейни.

Канада и Мексико са най-големите търговски партньори на САЩ, но през целия си втори мандат Тръмп е насочвал гнева си към тях по въпроси, свързани с търговията, имиграцията и престъпността. Той призова Канада да стане 51-вият щат, редувайки шегаджийски тон с на пръв поглед сериозни твърдения, които Карни и други канадци отхвърлиха и осмиха.

В деня на втората си инаугурация Тръмп изпълни едно от предизборните си обещания за 2024 г. с изпълнителна заповед за преименуване на Мексиканския залив на Американския залив. Водното пространство образува обща граница между Мексико и САЩ.