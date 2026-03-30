От Гренландия до Гвиана: Хегсет представи стратегията за "По-голяма Северна Америка“

В неделя секретарят по отбраната на САЩ Пийт Хегсет очерта нова геополитическа рамка, наричайки я стратегия "Голяма Северна Америка“, описвайки я като предефиниране на регионалната сигурност под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Говорейки в щаба на Южното командване на САЩ в Дорал (Флорида), Хегсет заяви, че стратегическата визия на администрацията се простира "от Гренландия до Американския залив и Панамския канал“, обхващайки всички суверенни държави и територии северно от екватора в рамките на "непосредствен периметър за сигурност“.

"Всяка суверенна нация и територия северно от екватора, от Гренландия до Еквадор и от Аляска до Гвиана, не е част от Глобалния юг. Това е непосредствен периметър за сигурност в това голямо съседство, в което всички живеем“, каза Хегсет по време на конференция на колеги от отбранителната администрация в Западното полукълбо.

Секретарят на Тръмп подчерта, че географията е в основата на доктрината, посочвайки естествени бариери като планините Амазонка и Андите, за които той твърди, че разделят стратегическите отговорности на север и юг. Според Хегсет, Съединените щати ще засилят военната си позиция и присъствие в северното полукълбо в координация с регионалните партньори.

"Това е непосредствен периметър за сигурност в този голям район, в който всички ние живеем. Всяка една от тези страни граничи или със Северния Атлантик, или със Северния Пасифик. Всяка една от тези страни се намира на север от двете основни географски бариери, които съществуват в този регион, планините Амазонка и Андите", обясни Хегсет и добави:

"На север Съединените щати трябва да засилят позицията и присъствието си в сътрудничество с вас и нашите суверенни партньори, за да защитим нашия общ непосредствен периметър за сигурност".

Същевременно Хегсет посочи промяна в очакванията за страните южно от екватора, призовавайки за засилено "споделяне на тежестта“, за да се осигурят регионите на Южния Атлантик и Южния Пасифик, както и критичната инфраструктура и ресурси.

"На юг, което означава южно от екватора, от другата страна на това велико съседство, ще засилим партньорствата чрез засилено споделяне на тежестта. Това ще ви позволи да поемете по-голяма роля в защитата на Южния Атлантик и Южния Пасифик и да осигурите критична инфраструктура и ресурси в партньорство с нас и други западни държави“, аргументира се Хегсет.

В заключение секретарят направи паралели с Втората световна война, като призова за възраждане на подхода "Четвъртсферна отбрана“.

"Това направихме през Втората световна война. Точно както потапяхме кораби с торпеда през Втората световна война, във Военното министерство го наричаме Четвъртсферна отбрана. И ще го направим отново", каза Хегсет.