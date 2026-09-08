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Румен Радев: Българите искат мир, закон и перспектива, нямаме време за експерименти

Премиерът определи Йотова като човек с опит и държавническо мислене и ѝ пожела успех

08.09.2026 | 19:20 ч. Обновена: 08.09.2026 | 19:20 ч. 48
Снимка: Димитър Кьосемарлиев,Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев,Dnes.bg

„Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавно човешко мислене, които изисква постът на държавния глава.“
Това заяви премиерът Румен Радев, който присъства на учредителното събрание на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

По думите на Радев в България протичат процеси на нормализация, а обществото има ясни очаквания за бъдещето на страната.

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„Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти“, заяви премиерът.

Той подчерта, че президентската институция трябва да бъде ръководена от хора, на които обществото може да има доверие.

„Президентството трябва да бъде в сигурни ръце“, каза премиерът и пожела успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. 

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