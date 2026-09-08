Министерството на културата с позиция за „Бояна“: Няма данни киноцентърът да спира работа

Министерството на културата следи с особено внимание темата, свързана с развитието на Киноцентъра „Бояна“, предвид значението му за българската филмова индустрия, пише в позиция на ведомството.

В нея се посочва, че на 28 август 2026 г. в Министерството на културата е постъпила официална информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която по закон осъществява следприватизационния контрол по договора за приватизационна продажба на 95% от капитала на „Бояна филм“ ЕАД, сключен на 24 януари 2006 г.

Съгласно информацията на АППК за приключилите и проверени отчетни периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор, включително по отношение на инвестиционната програма, запазването на предмета на дейност, изискването не по-малко от 80% от приходите да се формират от договорената дейност, ограниченията за разпореждане с недвижимите имоти и задълженията, свързани с филмопроизводството, съобщи пресцентърът на министерството.

Контролът на АППК върху отчетните документи за периода 11 ноември 2024 г. – 10 ноември 2025 г. все още не е приключил, а срокът за представяне на отчетните документи за последния период от 11 ноември 2025 г. до 10 ноември 2026 г. е 30 юни 2027 г., пише в позицията.

В нея се посочва още, че собствениците на Киноцентъра „Бояна“ са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура. Към настоящия момент Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на комплекса.

През месец юли партия "Възраждане" призова с декларация от парламентарната трибуна Министерството на културата като съсобственик да не позволява разпродажбата на парче и ликвидацията на Киноцентъра в Бояна.

На 6 септември министър Евтим Милошев съобщи в ефира на Би Ти Ви за писмото от АППК и добави, че според публично изявление на собствениците на Киноцентър „Бояна“ те нямат намерение да го продават или да променят предназначението му, а искат да го развиват. Киноцентър „Бояна“ не се продава, написаха в социалните мрежи собствениците. „Киноцентър „Бояна“ не се продава. Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино“, се посочва в публикацията.

На следващия ден се състоя протест на български филмови дейци и независими артисти пред Киноцентъра „Бояна“. Поводът бяха притесненията им, че в Киноцентъра ще спре филмовата дейност след изтичането през есента на 20 г. от приватизацията на дружеството. Габриел Георгиев, председател на сдружение „Алианс на независимите продуценти“, обясни пред медиите, че протестът е организиран от български продуценти и част от настоящите служители на Киноцентъра.

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София по-рано днес Георгиев призова държавата да поеме ясни ангажименти за съхраняването на инфраструктурата на киноцентъра. Той попита чий интерес защитава министъра на културата Евтим Милошев с позицията си, че няма основания за притеснения за бъдещето на киноцентъра. Пресконференцията бе свикана от Сдружение „Алианс на независимите продуценти“ и Сдружение „Независим културен сектор“. На въпрос към организаторите дали разполагат с данни за намерения киноцентърът да бъде разрушен или теренът да бъде използван за други цели, организаторите казаха, че към момента не могат да подкрепят опасенията си с конкретни факти.

Депутатът Чило Попов (ПГ на „Демократична България"), член на Комисията на културата и медиите в Народното събрание, каза на пресконференцията, че държавата има реален правен интерес да възложи независима юридическа оценка на договора за Киноцентър “Бояна“, тъй като все още има миноритарен дял.