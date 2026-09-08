Министерството на културата с позиция за „Бояна“: Няма данни киноцентърът да спира работа

Министерството на културата следи с особено внимание темата, свързана с развитието на Киноцентъра „Бояна“, предвид значението му за българската филмова индустрия, пише в позиция на ведомството.
В нея се посочва, че на 28 август 2026 г. в Министерството на културата е постъпила официална информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която по закон осъществява следприватизационния контрол по договора за приватизационна продажба на 95% от капитала на „Бояна филм“ ЕАД, сключен на 24 януари 2006 г.
Съгласно информацията на АППК за приключилите и проверени отчетни периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор, включително по отношение на инвестиционната програма, запазването на предмета на дейност, изискването не по-малко от 80% от приходите да се формират от договорената дейност, ограниченията за разпореждане с недвижимите имоти и задълженията, свързани с филмопроизводството, съобщи пресцентърът на министерството.
Контролът на АППК върху отчетните документи за периода 11 ноември 2024 г. – 10 ноември 2025 г. все още не е приключил, а срокът за представяне на отчетните документи за последния период от 11 ноември 2025 г. до 10 ноември 2026 г. е 30 юни 2027 г., пише в позицията.
В нея се посочва още, че собствениците на Киноцентъра „Бояна“ са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура. Към настоящия момент Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на комплекса.
През месец юли партия "Възраждане" призова с декларация от парламентарната трибуна Министерството на културата като съсобственик да не позволява разпродажбата на парче и ликвидацията на Киноцентъра в Бояна.
На 6 септември министър Евтим Милошев съобщи в ефира на Би Ти Ви за писмото от АППК и добави, че според публично изявление на собствениците на Киноцентър „Бояна“ те нямат намерение да го продават или да променят предназначението му, а искат да го развиват. Киноцентър „Бояна“ не се продава, написаха в социалните мрежи собствениците. „Киноцентър „Бояна“ не се продава. Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино“, се посочва в публикацията.
На следващия ден се състоя протест на български филмови дейци и независими артисти пред Киноцентъра „Бояна“. Поводът бяха притесненията им, че в Киноцентъра ще спре филмовата дейност след изтичането през есента на 20 г. от приватизацията на дружеството. Габриел Георгиев, председател на сдружение „Алианс на независимите продуценти“, обясни пред медиите, че протестът е организиран от български продуценти и част от настоящите служители на Киноцентъра.
На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София по-рано днес Георгиев призова държавата да поеме ясни ангажименти за съхраняването на инфраструктурата на киноцентъра. Той попита чий интерес защитава министъра на културата Евтим Милошев с позицията си, че няма основания за притеснения за бъдещето на киноцентъра. Пресконференцията бе свикана от Сдружение „Алианс на независимите продуценти“ и Сдружение „Независим културен сектор“. На въпрос към организаторите дали разполагат с данни за намерения киноцентърът да бъде разрушен или теренът да бъде използван за други цели, организаторите казаха, че към момента не могат да подкрепят опасенията си с конкретни факти.
Депутатът Чило Попов (ПГ на „Демократична България"), член на Комисията на културата и медиите в Народното събрание, каза на пресконференцията, че държавата има реален правен интерес да възложи независима юридическа оценка на договора за Киноцентър “Бояна“, тъй като все още има миноритарен дял.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.