Рубио тръгва на обиколка в Латинска Америка

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио започва обиколка из Латинска Америка, а първата спирка е Колумжия. Основната цел на обиколката му цели да подкрепи лидерите, симпатизиращи на САЩ, а също така и да затвърди влиянието на страната си на съседния континент.

Скорошното избиране на колумбийския президент Абелардо де ла Есприела – адвокат с крайнодесни възгледи – се оказа повратна точка за Вашингтон, който поддържаше конфликтни отношения с бившия президент от левицата Густаво Петро, припомня AFP.

Де ла Есприела, ексцентричен 48-годишен милионер, бе избран през юни с платформа, насочена срещу статуквото.

Предстои Рубио да се срещне с новия колумбийски президент в неговата крепост Баранкиля – карибски пристанищен град, известен по-скоро като родното място на поп звездата Шакира, отколкото като център на дипломацията.

Колумбийският президент победи левия кандидат на балотажа през юни, обещавайки да прекрати мирните преговори с въоръжени групировки, занимаващи се с трафик на наркотици, и да се справи с престъпността.

Оттогава насам Колумбия засили въздушните удари и разреши съвместни военни операции със Съединените щати.

Колумбия се присъедини и към "Щитът на Америките“ – коалиция от държави, оглавявана от Тръмп, с цел борба срещу трафика на наркотици в региона.

Според Държавния департамент обявената цел на това посещение е "засилено сътрудничество в общата борба срещу наркотероризма“.

В Баранкиля Рубио ще обсъди и възстановяването след земетресението от 10 август, засегнало района на страната, в който се отглежда кафе, и отнело живота на над 330 души – информация, предоставена от говорителя на Държавния департамент Томи Пигот.

Хегемонистични амбиции

Освен Колумбия, в обиколката на Рубио са включени още Еквадор и Перу.

След завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., няколко латиноамерикански държави, сред които Аржентина, Боливия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Еквадор и Хондурас, предприеха или потвърдиха курс към консерватизъм.

Вашингтон открито заявява стремежа си към хегемония над южноамериканския континент в духа на т.нар. "Доктрина Донроу“.

Това наименование представлява съчетание между собственото име на Тръмп и фамилията на Джеймс Монро, пети президент на САЩ, който преди повече от два века обявява Латинска Америка за изключителна сфера на влияние на Съединените щати.

Това намерение е ясно формулирано в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, а Рубио – който самият е от кубински произход – е нейният главен архитект.

Тази обиколка из Латинска Америка се провежда броени дни след като САЩ сключиха споразумение, седем месеца след залавянето на Николас Мадуро, което ще позволи на Вашингтон да поеме мажоритарен контрол върху над 65 милиарда барела от венецуелските петролни запаси.

След Колумбия държавният секретар на САЩ ще посети Еквадор, където ще се срещне с президента Даниел Нобоа.

Вашингтон и Кито провеждат операции срещу плавателни съдове, за които се твърди, че са свързани с престъпната групировка "Лос Чонерос“, замесена в трафика на наркотици в Еквадор.

Преди година правителството на САЩ започна кампания от въздушни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в участие в трафик на наркотици в Карибския басейн и източната част на Тихия океан. Тези действия доведоха до смъртта на над 200 души, като бяха извършени без представяне на доказателства и породиха опасения относно спазването на човешките права.