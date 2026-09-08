Израел затваря британското консулство в Йерусалим заради санкциите на Лондон

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви затварянето на британското консулство в Йерусалим, като ответна мярка срещу санкциите, наложени от Лондон на израелските колонии на Западния бряг, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Освен това Саар обяви, че на 12 британски граждани, определени от Външното министерство за "антисемити", се забранява да влизат на територията на Израел. Сред тях е и бившият лидер на британските лейбъристи Джереми Корбин, както и Зара Султана, основала нова лява партия във Великобритания, след като напусна Лейбъристката партия.

Общо 11 от 12-те засегнати британци са депутати.

Великобритания повече няма да има и разрешение да участва във водената от САЩ координационна мисия за Газа. Предоставянето от Лондон обучение на силите за сигурност на Палестинската автономия на Западния бряг ще бъде прекратено.

"Британската стъпка е неморална и представлява откровена намеса в делата на суверенна държава и нейния изборен процес", подчерта Саар, определяйки като "скандални лъжи" обвиненията, отправени по‑рано от външния министър Ед Милибанд.

Саар заяви, че е координирал реакцията на Израел с премиера Бенямин Нетаняху.

Изборите в Израел са насрочени за края на октомври.