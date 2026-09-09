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Руски дронове удариха граничен пункт на молдовско-украинската граница

Убити са двама души, трима са ранени

09.09.2026 | 09:36 ч. Обновена: 09.09.2026 | 09:36 ч. 3
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Руски дронове удариха граничен контролно-пропускателен пункт на молдовско-украинската граница тази нощ, съобщи Украинската гранична служба на страницата си във фейсбук, както и губернаторът на Одеска област Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм, предаде Ройтерс.

"През тази нощ вражеските дронове атакуваха граничния контролно-пропускателен пункт "Старокозаче" на границата с Молдова", написа Кипер в канала си в Телеграм.

По първоначални данни двама души са били убити, а трима са били ранени, допълни той.

На граничния пункт са били нанесени щети и той е преустановил дейността си, уточни Кипер, като потвърди по този начин първоначалната информация на Украинската гранична служба.

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Властите на Молдова са били осведомени за атаката, изтъкнаха областният губернатор и Украинската гранична служба.

Граничният контролно-пропускателен пункт "Старокозаче" се намира в югоизточния край на украинско-молдовската граница на около 70 километра от Одеса и 130 километра от молдовската столица Кишинев, отбелязва Франс прес.
(БТА)

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Тагове:

войната в Украйна руски дронове граница Молдова
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