Тръмп провел поверителен разговор с Путин, настоява за бърз край на войната

Световните лидери Доналд Тръмп и Владимир Путин са провели “едночасов поверителен разговор” помежду си, в който американският президент е настоял руският лидер да сложи край на войната в Украйна, за да се “открият впечатляващи перспективи” за търговия между САЩ и Русия.

Информацията идва от Кремъл, цитирани от The Moscow Times.

"Доналд Тръмп ясно изрази идеята, че би било желателно конфликтът да приключи скоро“, заяви пред журналисти Юрий Ушаков, съветник на Кремъл по външнополитическите въпроси.

Тръмп е представил тази идея, която според Ушаков се подкрепя и от Путин, като начин "незабавно да се открият впечатляващи и мащабни перспективи за пълно възстановяване“ на отношенията между САЩ и Русия.

Ушаков добави, че Тръмп е подчертал "огромните ползи“ от развитието на търговско-икономическите връзки между двете страни.

"Доналд Тръмп има интерес да постигне пробив по време на президентския си мандат“, добави руският дипломат.

Белият дом не потвърди незабавно информацията за телефонния разговор между Путин и Тръмп.

Путин иска изтегляне на украинските войските

Путин продължава да настоява за пълното изтегляне на украинските войски от неокупираните части на Донецка област в Източна Украйна като условие за мир – позиция, която Киев отхвърля.

Ушаков заяви, че Путин е представил на Тръмп "обективен и задълбочен анализ“ на текущата ситуация на бойното поле и вижданията си относно постигането на целите на войната.

Телефонният разговор във вторник последва посещенията на специалните пратеници на Тръмп – Джаред Кушнър и Стив Уиткоф в Москва и Киев. Ушаков отбеляза, че и двамата президенти са оценили положително тези дипломатически контакти, като същевременно Путин отново е изразил одобрение за посредническите усилия на Тръмп.

По думите на Ушаков, по време на разговора са били набелязани "конкретни мерки“, които САЩ биха могли да предприемат, за да ускорят края на войната.

"Сами разбирате, че [разговорът] беше поверителен, така че едва ли ще мога да споделя много важни подробности и нюанси“, добавя Ушаков.