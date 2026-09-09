Норвегия се сбогува с крал Харалд V: Световни лидери пристигат в Осло

Кралят на Норвегия Харалд V ще бъде положен в последния си дом днес – събитие, което е кулминацията на поредица от церемонии, бележещи края на 13-дневния национален траур след смъртта му на 89-годишна възраст, съобщава Ройтерс.

Харалд - реформатор, прекарал повече от три десетилетия на престола, след като постепенно излезе от сянката на своя популярен и харизматичен баща, почина в момент, когато норвежкото кралско семейство е изправено пред множество кризи.

Пешеходно шествие от Кралския дворец до Катедралата на Осло ще започне в 12:00 ч. местно време, последвано от църковна церемония около 13:00 ч. местно време. Церемонията ще започне с минута мълчание в цялата страна.

Кралско присъствие

Сред очакваните гости са британският принц Уилям и принцеса Ан; японският престолонаследник Акишино и съпругата му принцеса Кико; испанският крал Фелипе, кралица Летисия и кралица София; шведското кралско семейство, както и датският крал Фредерик и кралица Мери.

Поканени са и държавни глави от цял ​​свят.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Осло късно във вторник и се срещна с норвежкия министър-председател и други официални лица, за да обсъдят продължаващата война с Русия, съобщиха представители и на двете страни.

Ще присъства ли новата кралица?

Очаква се 53-годишната кралица Мете-Марит да присъства и ще пътува с автомобил заедно с вдовицата на Харалд – 89-годишната кралица Соня, тъй като тя все още се възстановява от трансплантация на бял дроб, извършена през юни.

Миналата седмица Мете-Марит трябваше да отмени плановете си да присъства на церемонията по полагане на клетва от съпруга ѝ, крал Хокон VIII, в парламента поради усложнения след претърпяна операция.

Очаква се на погребението да присъства и синът ѝ Мариус Борг Хойби – от връзка преди брака ѝ с Хокон, въпреки че той е под домашен арест и носи електронна гривна за проследяване след осъждането му за изнасилване и домашно насилие. Той обжалва присъдата.

Хойби беше един от хората, носещи ковчега на Харалд при пренасянето му до кралския параклис, което предизвика критики в някои среди в Норвегия и чужбина.

След службата в сряда по-малка процесия ще придружи ковчега до кралската крипта в крепостта Акерсхус, разположена над пристанището на Осло. Там ковчегът на Харалд ще бъде поставен в саркофаг, редом до тези на родителите му.

Когато Хокон излезе от криптата, периодът на национален траур официално ще приключи, а знамената, спуснати наполовина след смъртта на Харалд, отново ще бъдат издигнати.