Китай е фабриката на света, България може да спечели от тази стратегия

Новата политика на Пекин вече не е „Произведено в Китай“, а „Произведено от Китай“. Т.е. един силен процес на изнасяне на производства, особено към Европа и най-вече Източна – Балканите стават един хъб за китайски производства. Китайската инвестиция у нас в сектора на автомобилните части е най-голямата след тези в областта на ВЕИ и батериите. Добавената стойност на нещо произведено в България от Китай си остава тук. Това коментира членът на УС на АИКБ Кирил Желязков в предаването „Бизнес Старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Последната среща на Г-20 е пореден епизод от продължаващата вече години (търговска) война на Пекин с останалия свят.

Китай отдавна е фабриката на света, което засяга пряко конкурентоспособността и производствата на редица страни, като най-много страдат най-развитите и е логично в един момент те да пренебрегнат значително по-малките конфликти помежду си с цел препятстване на експанзията на Китай на всички пазари, и особено във високотехнологичните производства.

Членовете на ЕС обаче не са единни в желанието си да ограничат Китай, посочва Желязков.

Германия балансира между два интереса – от една страна е застрашена от експанзията на китайската автомобилна индустрия, но от друга тя е и голям износител на коли за Китай.

В същото време други страни, като Франция и Италия, където автомобилната индустрия е изключително важна за националната икономика, са ястреби по отношение на Китай, като инициираха 38%-ни мита за китайските електромобили, а френската политика за стимулиране покупките на електромобили се отнася само за европейските.

Как реагира Пекин – новата му политика вече не е „Произведено в Китай“, а „Произведено от Китай“. Т.е. един силен процес на изнасяне на производства, особено към Европа и най-вече Източна – Балканите стават един хъб за китайски производства, като Сърбия, Черна гора и Босна съставляват над 90% от преките инвестиции на Китай в Европа.

Китайската инвестиция у нас в сектора на автомобилните части е най-голямата след тези в областта на ВЕИ и батериите, изтъква членът на УС на АИКБ

Shanghai Aluminium Products започнаха през миналия октомври с един малък завод в Равадиново, а преди няколко дни обявиха разширяването му с инвестиция за 32 млн. евро. Групата е доставчик на Volvo и Tesla.

„Производството на части и комплекти за автомобилната индустрия в България представлява около 10% от БВП, с над 80 хил. заети.“

В момента в Пекин тече заседание на смесената българско-китайска комисия за икономическо сътрудничество. Преди три дни бяха подписани 4 меморандума от Българската агенция за инвестиции и китайската страна. Има както обща рамка, така и конкретни проекти.

България е длъжна да отстоява своя национален интерес, смята той. Тя от много време е поставяна между чука и наковалнята във връзка с отношенията с Китай.

През 2020 г. САЩ въведоха т.нар. политика на чисти мрежи, ограничавайки китайското оборудване за мобилните мрежи. Стандартите на американските доставчици обаче не съответстват на нашите мрежи, а европейските поддържат поне два пъти по-високи цени от китайските.

„Това, на което в момента се радваме като потребители на мобилни услуги се дължи именно на китайските технологични решения.“

Несъмнено икономическите отношения между Европа и Китай трябва да се развиват. Добавената стойност на нещо произведено в България от Китай си остава тук.

ЕС позволи на България редица дерогации за руски доставки за НЕК, АЕЦ Козлодуй. Така че, защо да не продължим сътрудничеството с Китай, пита се Кирил Желязков.

Ние не сме интересни като търговска зона, а като плацдарм за навлизане на китайските продукти в Европа.

България трябва да намери подходящия начин за извличане на ползи за обществото от съвременната икономическа ситуация, убеден е експертът.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria