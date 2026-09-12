Демерджиев: Един склад с боеприпаси се е възпламенил и експлодирал

Един склад се е възпламенил и експлодирал. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на място край село Царева ливада, където снощи се запали склад на "ЕМКО".

Демерджиев успокои, че ситуацията вече е овладяна и в момента се проверява дали пожарникарите могат да влязат вътре и да довършат гасенето.

Пожарите се следят внимателно с дрон, взети са мерки те да не се разпространяват, каза още министърът. Той посочи, че снощи е била задействана системата BG Alert, но евакуация не се е налагала.

"Към този момент няма опасност нито за другите складове, нито има вероятност пожарите да излязат извън територията на складовете", каза той.

На въпрос как си обяснява факта, че в рамките на месец два склада на една и съща фирма горят, Демерджиев отговори, че в момента тече разследване, което е изключително сериозно и подробно.

"Не искам да си представям и въобразявам, всички хипотези са на масата и ги разследваме подробно. Всяка една възможност ще бъде проверена", категоричен бе той.

Демерджиев каза, че е споделил на премиера Румен Радев и ще се вземат мерки от правителството, държавата и вскички служби.

"Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето", каза министърът.

Той обясни, че ще се обследва всеки един склад на територията на страната и ще се издадат съответните предписания.

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"След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото", обяви Демерджиев.

Той все пак поясни, че не се изключва външна намеса.

"Когато си неглижирал условията, при които се съхраняват такива опасни вещества, тогава едното не изключва другото. Компаниите са длъжни да правят това максимално отговорно", каза министърът.

На място край Царева ливада са СОБТ, ДАНС. Министърът каза, че всички служби са на място още от снощи. Не се е наложила евакуация на жители.

По думите му боеприпасите, съхранявани в този склад, са много по-малко и затова и отломките не са много.

"Предният път цялата сграда беше унищожена, сега е само частично засегната", обясни той.

Демерджиев каза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент на 10 август.

"Очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде", каза той.

Вече има образувано досъдебно производство и е започнато разследване. Разпитани са и свидетели. По време на взрива на място е имало двама охранители.

В склада са се съхранявали боеприпаси и компоненти, свързани с производството на такива.

Директорът на производството на "ЕМКО" Славчо Димиев обясни, че вътре са се съхранявали основно барутни състави, съвсем малко средно калибрени боеприпаси.

"Ние в момента не влагаме барутни състави в производство и не отиват в готова продукция", обясни той.

Цяла нощ складовете на "ЕМКО" край Царева ливада са горели, чували се единични взривове, разказват местните.

Днес на място пристигнаха вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар Любомир Николов. На място е и директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

Пътят към обекта е отцепен на 4-5 км. На място е и гражданска защита. Разположена е и мобилна техника за измерване на въздуха.

Големият пожар избухна във военните складове в петък вечер. Пламъците са обхванали складова база за боеприпаси, разположена край съседното малко село Горни Върпища. По-късно вечерта от "ЕМКО" потвърдиха, че складът е техен.

Само преди месец избухна склад за боеприпаси в завода на "ЕМКО" в село Белица край Трявна. Окръжна прокуратура Габрово продължава да събира доказателства по всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край с. Белица, припомня „24 часа“.