Джартов за пожара в Димовци: Източният и северният фронт са овладяни

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов даде нови подробности за пожара край гурковското село Димовци. По думите ми източният и северният фронт на пожара са под контрол.

“Работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпният терен и силният вятър”, добави Джартов, който е на място.

Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултат и пожарът да бъде ограничен в рамките на днешния ден.

Главният комисар добави, че на място работят ад 110 души, верижни машини и два хеликоптера.

“Поради влошаване на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче се налага хеликоптерите да се приберат и предстои да стане ясно дали ще могат да работят повече днес”, каза Джартов и добави, че се надява да се сбъдне и метеорологичната прогноза за дъжд.

Джартов подчерта и благодари за съвместните усилия на всички екипи. Главният комисар добави, че към момента няма опасност за населените места в района на пожара. Това дава възможност да се работи и по-спокойно.

Сигнал за пожара в Димовци е подаден в 12:51 часа вчера. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG Alert, припомня БТА.

Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огънят е засегнал близо 2000 декара горска територия.