Путин: Разполагане на европейски войски в Украйна ще означава война срещу Русия

Руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от "системни грешки", допуснати от глобалистите на Запад, предаде Ройтерс.

Путин първоначално заяви, че няма да коментира първото място, което "Алтернатива за Германия" (АзГ) спечели на изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхалт, но след това добави, че за събитията на Стария континент, включително и за изборите, са виновни западните елити.

"Смятам, че всичко, което се случва в Европа в момента, е всъщност резултат от системни грешки на т. нар. Запад ... на западните глобалисти в политиката, сигурността и икономиката", заяви руският президент пред журналисти по време на съвместна пресконференция в първия ден от посещението му в Индия. Той ще участва в срещата на върха на лидерите БРИКС, която започва днес в столицата Делхи, заедно с китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Путин също така заяви, че конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да "въвлече" Украйна в НАТО.

Страните от Запада, каза той, също така не са обърнали внимание на противопоставянето на Русия срещу разширяването на алианса на изток.

След като през 2014 г. един проруски президент беше принуден да избяга от Украйна, Путин заяви, че Западът "веднага си поставил за цел да въвлече Украйна в НАТО. И това в крайна сметка се оказа основната причина за днешните трагични събития в Украйна".

"Вината за това е на западните глобалистки елити, въпреки че те постоянно прехвърлят вината върху нас", подчерта руският президент. "Мисля, че хората в Европа разбират какво се случва", каза той пред журналистите, като добави, че "оттук идват и днешните резултати в Германия, както и тенденциите в Европа като цяло".

Страните от Запада, каза Путин, "плашат хората си с измислена заплаха от Русия, която уж датира още от времето на Съветския съюз. Но такава заплаха няма и никога не е имало". „Ние не заплашваме и нямаме намерение да заплашваме европейските държави. Защо бихме го направили? Никой дори не си дава сметка, че нямаме никаква причина да влизаме в конфликт с Европа“, добави той.

Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украйна би означавало „война срещу Русия“, като същевременно заяви, предаде Франс прес. „В момента те (европейските лидери – бел. ред.) заявяват, че обмислят как да изпратят войски на територията на Украйна. Това означава война срещу Русия“, заяви Путин, цитиран от руските информационни агенции, от Делхи, където се намира за срещата на върха на БРИКС.

Русия, която започна войната срещу Украйна през февруари 2022 г., винаги е определяла изпращането на западни войски на украинска територия като червена линия, която не бива да бъде прекрачвана. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана.

(БТА)