Млада майка почина, след като се хвърли от четвъртия етаж на пловдивска болница

Млада жена се е хвърлила от четвъртия етаж на пловдивската болница "Св. Георги" и е починала на място. Трагедията св разиграла в следобедните часове вчера, съобщава "Марица".

Първоначално постъпила в Окръжна болница, била родила преди няколко часа. По непотвърдена информация имала скандал с бащата на новороденото, който не искал да го припознае.

По неизвестни до момента обстоятелства се стигнало до инцидент, при който младата майка паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата.

Била пренасочена към УМБАЛ "Св. Георги", където била настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия.

Няколко часа след това, жената взела решение да сложи край на живота си, полицията тепърва ще изяснява причините.

Починалата е от София, но живеела в Пловдив.