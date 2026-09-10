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Млада майка почина, след като се хвърли от четвъртия етаж на пловдивска болница

Трагедията се е разиграла само няколко часа след раждане

10.09.2026 | 21:45 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Млада жена се е хвърлила от четвъртия етаж на пловдивската болница "Св. Георги" и е починала на място. Трагедията св разиграла в следобедните часове вчера, съобщава "Марица". 

Първоначално постъпила в Окръжна болница, била родила преди няколко часа. По непотвърдена информация имала скандал с бащата на новороденото, който не искал да го припознае. 

По неизвестни до момента обстоятелства се стигнало до инцидент, при който младата майка паднала по стълбите в болницата и получила травми по главата. 

Била пренасочена към УМБАЛ "Св. Георги", където била настанена в клиниката по лицево-челюстна хирургия. 

Няколко часа след това, жената взела решение да сложи край на живота си, полицията тепърва ще изяснява причините.

Починалата е от София, но живеела в Пловдив. 

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Тагове:

Пловдив загинала болница Свети Георги
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